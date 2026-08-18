Muere Mathilde Favier, ejecutiva de Dior, a los 57 años junto a su esposo en accidente automovilístico

Delphine Arnault, presidenta y CEO de Dior, también lamentó la muerte de Mathilde Favier y recordó la relación personal que construyeron durante los años. [Fotografía. Shutterstock, ChatGPT]

Una de las figuras más reconocidas de la moda francesa, Mathilde Favier, directora de Relaciones Públicas de Dior, falleció a los 57 años en un accidente automovilístico ocurrido en Francia.

La ejecutiva desarrolló durante décadas una trayectoria que la llevó del periodismo de moda a convertirse en uno de los principales puentes entre Dior y las celebridades internacionales.

En el accidente también murió su pareja, el productor cinematográfico francés Nicolas Altmayer, de 61 años. Ambos viajaban en un automóvil por una carretera de Airvault, en el departamento de Deux-Sèvres, cuando ocurrió el choque con un camión.

Dior confirmó el fallecimiento de Favier a través de una publicación en sus redes sociales. La casa francesa destacó su aportación a la reputación de Christian Dior Couture, además de recordar su compromiso, elegancia, alegría, talento y lealtad.

Delphine Arnault, presidenta y CEO de Dior, también lamentó su muerte y recordó la relación personal que construyeron durante los años que trabajaron juntas.

“Mathilde amaba la vida con pasión [...] Dior pierde a una profesional increíble, y yo he perdido a una amiga leal. Su optimismo y coraje inspiraban admiración. Extrañaremos profundamente su sonrisa y su talento”, señaló la hija del multimillonario Bernard Arnault.

¿Cómo murió Mathilde Favier, la ejecutiva de Dior?

El accidente ocurrió el lunes 17 de agosto, alrededor de las 16:00 horas, en una carretera departamental de Airvault, localidad ubicada en Deux-Sèvres, al oeste de Francia.

De acuerdo con información de las autoridades francesas, el automóvil en el que viajaban Mathilde Favier y Nicolas Altmayer adelantaba a otro vehículo cuando chocó con un camión que circulaba en sentido contrario. Ambos murieron como consecuencia del impacto.

Nicolas Leclainche, vicefiscal de Niort, informó que se abrió una investigación por posible homicidio involuntario cometido por el conductor del camión, con el objetivo de esclarecer con precisión las circunstancias del accidente.

Altmayer era una figura reconocida dentro del cine francés. Junto con su hermano Éric estuvo al frente de la productora Mandarin & Compagnie y participó en películas como Saint Laurent, Frantz y entregas de la franquicia OSS 117.

¿Quién era Mathilde Favier y cómo fue su carrera en la moda?

Mathilde Favier creció rodeada de algunas de las figuras más importantes de la moda. Su tío, Gilles Dufour, trabajó junto a Karl Lagerfeld en Chanel, mientras que su hermana, Victoire de Castellane, se convirtió en directora creativa de Dior Joaillerie.

Su primer acercamiento profesional a la industria ocurrió desde la adolescencia. A los 13 años realizó prácticas en Chanel junto a Sofia Coppola. Más tarde estudió Historia del Arte y lenguas extranjeras, antes de comenzar su carrera profesional en el periodismo de moda.

Favier señaló en una entrevista que uno de los momentos más importantes de su trayectoria llegó a los 22 años, cuando consiguió su primer contrato permanente en la revista Glamour. Allí trabajó durante cinco años y fue asistente de Carine Roitfeld. Posteriormente, pasó a Femina Hebdo como redactora de moda.

Tras esa etapa, se incorporó a Dior para trabajar junto a Victoire de Castellane durante los inicios de Dior Joaillerie, donde estuvo a cargo de las relaciones públicas. Posteriormente, recibió una oferta de Prada, compañía en la que permaneció 11 años.

Después de más de una década en Prada, Favier regresó a Christian Dior Couture, donde asumió responsabilidades relacionadas con las celebridades de la casa.

Su trabajo consistía en mantener y desarrollar las relaciones de Dior con sus embajadores y otras celebridades internacionales, además de acompañarlos en desfiles, alfombras rojas y eventos. Entre las figuras que acercó a la casa estuvieron Jisoo, integrante de BLACKPINK, y Anya Taylor-Joy.

Además de su trabajo dentro de Dior, Mathilde Favier llevó su visión de la capital francesa al libro Living Beautifully in Paris, publicado en 2024. La obra reunió lugares y personajes de su círculo, además de mostrar su relación con la ciudad donde nació y desarrolló buena parte de su carrera en la moda.