Hayden Panettiere fue encontrada inconsciente; trataron de reanimarla: Esto revelaron las autoridades

Hayden Panettiere, estrella de 'Heroes' y 'Nashville', fue encontrada inconsciente por personal de emergencia. (Foto: Jordan Strauss/Invision/AP).

Hayden Panettiere murió a los 36 años. La actriz de Malcolm, el de en medio fue encontrada inconsciente en una residencia de Greenville, Carolina del Sur, durante la tarde del domingo 16 de agosto.

La muerte de Hayden Panettiere fue confirmada por su padre Skip Panettiere en un comunicado: “Con profunda tristeza compartimos la trágica noticia del fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”.

La actriz, modelo y cantante estadounidense es recordada por sus papeles en Heroes, Nashville y la saga Scream.

¿Qué le pasó a Hayden Panettiere? Lo que sabemos

De acuerdo con información publicada por People, agentes de policía y personal de emergencias médicas acudieron a una residencia de Greenville, Carolina del Sur, alrededor de las 13:50 horas del domingo 16 de agosto, tras recibir un reporte sobre una “mujer inconsciente”, quien posteriormente fue identificada como Hayden Panettiere.

La llamada al 911 fue realizada por un amigo de la actriz, según información citada por TMZ a partir de fuentes policiales. El audio de las comunicaciones de emergencia obtenido por People registró referencias a una posible “sobredosis” y un “paro cardíaco”; sin embargo, estos elementos no constituyen por sí mismos una causa oficial de muerte.

Los equipos de emergencia intentaron reanimar a Panettiere. Según People y TMZ, los paramédicos realizaron reanimación cardiopulmonar (RCP) y utilizaron técnicas descritas como “soporte vital cardíaco avanzado”, que incluyen medicamentos, tubos para ayudar con la respiración y monitoreo del ritmo cardíaco.

La actriz fue declarada muerta a las 14:32 horas, de acuerdo con la información difundida por People y TMZ.

“La investigación preliminar no ha indicado ningún indicio de violencia ni circunstancias sospechosas”, declaró un portavoz del Departamento de Policía de Greenville a People.

La Oficina del Forense del Condado de Greenville realizará una autopsia para determinar la causa y la manera de muerte. La policía indicó a People que la causa oficial no será difundida hasta después de ese procedimiento.

Los problemas con las adicciones de Hayden Panettiere

A lo largo de los últimos años, Hayden Panettiere habló sobre sus problemas con el alcohol, las drogas, la depresión y la salud mental. La actriz también abordó estas experiencias en sus memorias, This Is Me: A Reckoning, publicadas en mayo de 2026.

La sinopsis del libro señala que Panettiere compartió una visión de su vida privada en la que habló sobre la depresión posparto, la adicción y la recuperación, el trauma, el abuso doméstico y la pérdida.

En una entrevista con Good Morning America en 2022, recuperada por ABC News, la actriz habló sobre su lucha contra el alcoholismo y la depresión posparto.

También contó que ingresó a rehabilitación en 2015, mientras trabajaba en Nashville. En una entrevista de 2023 con Women’s Health, recordó su decisión de ingresar a tratamiento: “Fui yo quien se internó en el primer centro de tratamiento. Me estaba ahogando”.

En una entrevista con el podcaster Jay Shetty, Panettiere habló sobre el periodo en que enfrentó problemas de salud mental y adicción después del nacimiento de su hija, Kaya Klitschko, en 2014.

La actriz describió ese periodo como un ciclo de años en el que luchó contra la depresión, la ansiedad, el alcoholismo y el abuso de sustancias mientras buscaba recuperarse.

Panettiere se alejó de la industria del entretenimiento en 2016 y regresó a la pantalla en 2023 con Scream VI.

La muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, también marcó sus últimos años. El actor falleció en febrero de 2023 a los 28 años debido a cardiomegalia, un agrandamiento del corazón, y complicaciones en la válvula aórtica, según informó su familia.

¿Quién fue Hayden Panettiere?

Hayden Panettiere nació y creció en Palisades, Nueva York. Su madre era actriz de telenovelas y su padre, capitán del cuerpo de bomberos. Desde niña participó en comerciales y producciones de televisión, con apariciones en series como Ally McBeal y Malcolm in the Middle.

Su carrera alcanzó otro nivel en 2006, cuando interpretó a Claire Bennet en la serie Heroes, donde dio vida a una joven con la capacidad de regenerarse. Por este papel recibió tres premios Teen Choice.

Posteriormente, protagonizó el drama musical Nashville, donde interpretó a Juliette Barnes. La producción se transmitió entre 2012 y 2018 y Panettiere participó en 128 episodios. Su trabajo le valió dos nominaciones a los Globos de Oro.

Además de actuar, Panettiere cantó varias de las canciones que aparecieron en Nashville. De acuerdo con AP, 11 canciones que grabó para la serie ingresaron a la lista Hot Country Songs de Billboard.

Entre sus películas se encuentran Remember the Titans (Duelo de Titanes), Raising Helen (Educando a Helen), Ice Princess (Sueños sobre hielo), Scream 4 y I Love You, Beth Cooper (La noche de su vida).

Panettiere también participó en dos películas de la franquicia Scream y regresó a ella en 2023 con Scream VI.

La actriz fue madre de una hija, Kaya Klitschko, nacida en 2014 de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

En sus memorias, Panettiere escribió sobre su vida y su experiencia frente a la fama. En uno de los pasajes se describió como una persona optimista y escribió que la vida es un proceso de crecimiento que continúa hasta el último aliento.

Con información de EFE y AP.