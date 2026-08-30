Martí Batres, ‘puma desde la cuna’: ¿Qué clases dio en la UNAM y qué libros publicó?

Martí Batres impartió 19 cursos de licenciatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social entre 2011 y 2025.

Al mismo tiempo que su carrera política despegaba, Martí Batres Guadarrama desarrolló una amplia trayectoria como maestro en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), particularmente en la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS).

De acuerdo con los registros académicos de la propia universidad, Batres Guadarrama acumuló nueve años consecutivos dando clases en la máxima casa de estudios (de 2011 a 2019) para luego pausar su labor como maestro para enfocarse en la administración pública.

No obstante, después de las elecciones de 2024 y tras su designación como director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el político nuevamente regresó a las aulas.

Según el Sistema Integral de Información Académica (SIIA) de la UNAM, en total, Martí Batres ha impartido 19 cursos de licenciatura entre 2011 y 2025. Su último periodo como maestro universitario abarcó desde el 1 de marzo de 2025 hasta el febrero de este año.

¿Qué materias impartió Martí Batres en la UNAM?

El registro del SIIA de la UNAM señala que Batres se desempeñó como profesor de asignatura A No Definitivo en la Escuela Nacional de Trabajo Social hasta no hace mucho. Su primer registro de docencia corresponde al semestre 2011-2 y el más reciente, al 2025-2.

Las materias que aparecen en su historial son:

Situación Nacional Contemporánea.

Análisis del Estado Mexicano .

. Política Social .

. Administración Social .

. Movimientos y Participación Social.

En total, el SIIA contabiliza 19 cursos en el histórico de docencia. En algunos de estos aparecen grupos de más de 60 estudiantes; por ejemplo, Política Social tuvo 70 alumnos en el semestre 2016-2, mientras que Movimientos y Participación Social registró 68 alumnos en 2017-1.

El propio Batres compartió en agosto de 2024 su experiencia dando clases en la Escuela Nacional de Trabajo Social durante aproximadamente una década, y explicó que había interrumpido temporalmente esa actividad debido a sus responsabilidades públicas.

En ese momento señaló que recién se había reincorporado como profesor de la materia Política Social.

“Estuve dando clases en la Escuela Nacional de Trabajo Social a lo largo de una década consecutiva [...] Esa experiencia me llevó a tener una relación constante con la comunidad de Trabajo Social y a partir de esa relación, estando en funciones legislativas, promoví algunas iniciativas relacionadas, dos de ellas se aprobaron.”, comentó durante un evento por el Día Nacional de la Trabajadora y el Trabajador Social.

Martí Batres Guadarrama es Licenciado en Derecho por la UNAM y cuenta con una maestría en Trabajo Social y un doctorado en Estudios Latinoamericanos, ambos impartidos por la Universidad Nacional.

¿Cómo calificaron sus alumnos a Martí Batres?

Además de los registros oficiales de la UNAM, también existen referencias a la labor docente de Batres en MisProfesores.com, una plataforma no institucional en la que estudiantes compartieron opiniones y evaluaciones sobre sus clases.

La página registra 11 calificaciones para Batres y le asigna una calificación general de 3.9, con 27 por ciento de recomendaciones y un nivel de dificultad de 3.3. Entre las etiquetas aparecen “barco”, “asistencia obligatoria”, “pocos exámenes”, “prepárate para leer” y “las clases son largas”.

Los comentarios muestran opiniones divididas. Algunos estudiantes destacaron sus conocimientos y su capacidad para explicar los temas mediante ejemplos de problemas contemporáneos. Otros cuestionaron su desempeño como profesor, su inasistencia o el contenido político de sus clases.

“Al ser una figura pública importante, son pocas las veces que se le ve en clase y cuando esta ocupado casi no le gusta sugerir clases virtuales y hace ir a los estudiantes hasta sus oficinas del ISSSTE, que no a todos les queda cerca, y eso complica la forma de abordar la materia y calificación”, dice una de las opiniones.

¿Qué libros ha publicado Martí Batres?

El registro bibliográfico de la UNAM no reúne todas las obras publicadas por Martí Batres. El SIIA reporta ocho registros de obras con ISBN en los que aparece como autor o coautor, sin embargo, uno de los títulos se repite debido a que aparece con dos ISBN distintos.

Los títulos que aparecen en el registro de la UNAM son:

Reflexiones a diez años de las reformas constitucionales en materia de amparo y derechos humanos (2021), obra colectiva. De políticas sociales a derechos sociales (2020). Afroméxico (2019), obra colectiva. Morena. La otra concepción de la política (2017). El desastre del PRIAN (2017). Morena y su identidad política (2017). Los derechos de las familias en la Ciudad de México (2010)

El catálogo de la Cámara de Diputados y el perfil biográfico publicado por Batres incluyen otros títulos que no aparecen entre las ocho obras registradas en el sistema de la UNAM. Entre ellos destacan:

Universidad Mutilada (2000). Un Congreso para la Transformación (2001). Alternancia sin Cambio (2003). Las Claves de AMLO (2008). Las frases de AMLO (2024)

Trayectoria política de Martí Batres y qué cargos ha ocupado

Batres inició su camino en la política con apenas 14 años, cuando participó en la fundación del Partido Socialista Unificado de México, cuando aún era estudiante de secundaria. En 1989, a los 22 años, fue parte de la creación del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Su primer cargo de elección popular llegó en 1997, cuando fue electo diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por la entonces delegación Benito Juárez. Ese mismo año fue designado coordinador del grupo parlamentario del PRD y presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, convirtiéndose, según su biografía, en la persona más joven en ocupar ese puesto.

En mayo de 2003, Martí Batres se incorporó al gabinete de Andrés Manuel López Obrador en el entonces Distrito Federal como subsecretario de Gobierno, cargo desde el que atendió asuntos relacionados con conflictos sociales, protección civil, reclusorios y el Heroico Cuerpo de Bomberos.

Posteriormente, durante el gobierno de Marcelo Ebrard, ocupó la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, de 2006 a 2011. También fue presidente de Morena a nivel nacional y, en 2018, llegó al Senado de la República por la Ciudad de México. Durante su primer año como senador fue presidente de la Mesa Directiva del Senado, entre 2018 y 2019.

En 2021 se incorporó al gobierno de Claudia Sheinbaum como secretario de Gobierno de la Ciudad de México, cargo que desempeñó hasta junio de 2023. Ese año, tras la salida de Sheinbaum para contender por la Presidencia de la República, Batres fue designado jefe de Gobierno de la Ciudad de México, cargo que ejerció hasta octubre de 2024.

Desde el 5 de octubre de 2024, Batres es director general del ISSSTE, donde ha impulsado una revisión del sistema de pensiones, un plan de transformación de 25 puntos y un programa de infraestructura médica.