Eliminado 6 de ‘La Casa de los Famosos México’ HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO la gala?

Hoy se conoce al sextio eliminado en 'La Casa de los Famosos México' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

La sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se realiza este domingo. En ella, conoceremos al próximo habitante que abandona la competencia, después otra semana de drama y la lucha por la preferencia del público.

El reality no se detiene: avanza a una nueva eliminación después de la salida de Yanet García, quien se convirtió en la quinta habitante en abandonar la competencia.

¿A qué hora empieza la gala de eliminación de La Casa de los Famosos?

La sexta gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se transmite este domingo 30 de agosto. La señal abierta de Las Estrellas comienza a las 8:30 pm, mientras que ViX inicia su transmisión a las 8:00 pm gracias a la pregala exclusiva conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Programa : Gala de eliminación de La Casa de los Famosos México (sexto eliminado)

: Gala de eliminación de La Casa de los Famosos México (sexto eliminado) Fecha : Domingo 30 de agosto de 2026

: Domingo 30 de agosto de 2026 Horarios: 8:00 pm (pregala en ViX), 8:30 pm (gala principal mediante Las Estrellas)

Además, el 24/7 de ViX permite seguir el contenido de la casa y conocer lo que ocurre con los habitantes durante la competencia, por lo que se vuelve la vía ideal para no desconectarse ni un segundo de todo lo que ocurre en este reality show.

¿Quiénes están nominados en ‘La Casa de los Famosos México’?

En la quinta semana de competencia quedaron nominados el miércoles Mariana Ochoa, Ernesto Laguardia, Luis Chaparro, Gema Garoa, Karina Torres y Brianda Deyanara.

Sin embargo, Brianda consiguió la salvación tras participar en la dinámica de dados. Después de obtener el beneficio, decidió salvarse a sí misma y salió de la placa de nominados.

Por lo tanto, estos son los habitantes que permanecen en riesgo de abandonar La Casa de los Famosos México 2026 durante la gala de este domingo:

Mariana Ochoa

Ernesto Laguardia

Luis Chaparro

Gema Garoa

Karina Torres

¿Cómo votar para salvar a tu habitante favorito en ‘La Casa de los Famosos México’?

El público puede apoyar a su habitante favorito a través del sitio oficial de La Casa de los Famosos México, en el apartado “VOTA”. También es posible acceder mediante el código QR que aparece durante las transmisiones en vivo de las galas.

La votación funciona para salvar, no para eliminar. Los espectadores deben seleccionar al habitante que quieren que continúe en la competencia y confirmar su apoyo. La función únicamente se activa durante las galas y se cierran los números en cuanto se indica en vivo en el programa. Quien tiene menos votos, es eliminado.

Quienes tienen una suscripción a ViX Premium pueden emitir 10 votos por cada día que las votaciones permanezcan abiertas; quienes no, únicamente podrán hacerlo una vez.

¿Qué pasó con Yanet García en la quinta eliminación? Modelo salió por sorpresa del reality show

La quinta gala tuvo una dinámica distinta a la habitual. Yanet García se convirtió en la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México 2026 después de una votación entre los habitantes que permanecían en el Exilio.

Tras su salida, la modelo cuestionó la forma en que se definió a la persona eliminada y sostuvo que la decisión final no correspondió al público, sino a sus compañeros.

García explicó que esperaba que la audiencia tuviera la última palabra, como había ocurrido con anterioridad, pero en esta ocasión los habitantes tuvieron que votar para decidir quién continuaba en la competencia. La modelo también agradeció el respaldo de sus seguidores y aseguró que aceptaba su salida como parte del juego.

La conductora Galilea Montijo, sin embargo, argumentó que el público sí tuvo incidencia dentro del proceso puesto que ellos fueron los que preseleccionaron a los 3 ‘muebles’ del reality show, aunque la decisión final sí se basó en el voto de sus compañeros de programa.