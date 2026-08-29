¿Qué tan grave es la lesión de Tadej Pogačar? Así sería la recuperación del campeón del Tour de Francia

El equipo médico de UAE Team Emirates-XRG confirmó que el ciclista Tadej Pogačar deberá someterse a una cirugía tras sufrir una fractrua en la clavícula. [Fotografía. ChatGPT, EFE]

El ciclista esloveno Tadej Pogačar sufrió una fuerte caída durante la etapa 8 de la Vuelta a España 2026, cuando portaba el maillot rojo de líder, y tuvo que abandonar la competencia para recibir atención médica.

El accidente dejó al integrante del UAE Team Emirates-XRG, junto a Isaac del Toro, con una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical y múltiples abrasiones, de acuerdo con el parte médico del equipo.

La caída terminó con la participación de Pogačar cuando lideraba la clasificación general de la Vuelta a España. Ahora, la gravedad de sus lesiones abre la incógnita sobre cuánto tiempo necesitará para recuperarse.

¿Cuánto tardaría Tadej Pogačar en recuperarse de la caída en la Vuelta de España?

El médico Pedro Luis Ripoll, traumatólogo y cirujano ortopédico, considera que un deportista de alto nivel con una fractura de clavícula como la que sufrió Pogačar puede necesitar entre 3 y 5 semanas para regresar a la competición, explicó a la agencia de noticias EFE.

El plazo es solo una estimación habitual para este tipo de lesión. Sin embargo, Pogačar también presenta otras lesiones, cuya evolución deberá evaluarse antes de determinar cuándo podrá volver a competir.

Pedro Ripoll señaló que las abrasiones sufridas durante el accidente también pueden dificultar el tratamiento de la clavícula, una lesión que requiere una intervención quirúrgica.

El especialista indicó que, en estos casos, puede realizarse una osteosíntesis, una intervención que recoloca los fragmentos del hueso y los fija para facilitar su recuperación.

“Consiste en poner los fragmentos alineados y garantizar su consolidación con algún elemento metálico, generalmente una placa acompañada de tornillos”, detalló Ripoll.

Tadej Pogačar Tadej Pogačar no abandonaba una carrera de ciclismo desde 2023. [Fotografía. EFE]

¿Qué lesiones sufrió Tadej Pogačar en la Vuelta a España?

El doctor Adrian Rotunno, director médico del UAE Team Emirates-XRG, informó que Pogačar se encuentra estable después de una evaluación exhaustiva en el hospital, al que fue trasladado tras el accidente en la Vuelta a España.

El diagnóstico médico confirmó que el ciclista presenta una conmoción cerebral, una fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones. El equipo precisó que no se detectaron otras lesiones graves ni secuelas neurológicas.

Pogačar necesitará una intervención quirúrgica para tratar la fractura de clavícula. Sin embargo, la operación se retrasará como medida de precaución debido a la conmoción cerebral.

El esloveno permanecerá bajo los cuidados del equipo médico, y UAE Team Emirates-XRG dará nuevas actualizaciones sobre su estado después de la cirugía.

¿Cómo fue la caída que dejó a Pogačar fuera de La Vuelta a España?

Pogačar sufrió el accidente cuando faltaban alrededor de 32 kilómetros para la meta de la etapa 8, disputada entre Puçol y Xeraco.

Las imágenes de la transmisión muestran que una piedra en la carretera provocó la caída del ganador del Tour de Francia, quien no logró esquivarla. El impacto le hizo perder el control, entrar en contacto con otro ciclista y terminar en el suelo. El accidente también involucró a otros integrantes del pelotón.

El líder permaneció durante varios minutos sobre el asfalto mientras recibía atención del personal médico. Aunque consiguió ponerse de pie, las lesiones le impidieron continuar y posteriormente fue trasladado en ambulancia a un hospital.

Hasta ese momento, Pogačar ocupaba el primer lugar de la clasificación general y portaba el maillot rojo. Había dominado la primera semana con tres victorias de etapa y comenzó la jornada con una ventaja de 3 minutos y 50 segundos sobre Enric Mas, su perseguidor más cercano.

El abandono convirtió a Enric Mas, del Movistar Team, en el nuevo líder de la Vuelta a España. En una muestra de respeto hacia el ciclista esloveno, el español decidió no vestir el maillot rojo.

“Tadej se ha caído y yo no he ganado La Roja, así que creo que no ponérmelo ahora es una forma de mostrarle respeto”, declaró Mas.

La caída también terminó con una oportunidad histórica para Pogačar, quien buscaba conquistar la única de las tres Grandes Vueltas que todavía falta en su palmarés. Una victoria en España le habría permitido completar la colección después de sus triunfos en el Tour de Francia y el Giro de Italia.

Con información de EFE y AP