Así fue la lucha de Bue Demon Jr. contra un cáncer en etapa avanzada: ‘Salí adelante por mi hijo’

Uno de los combates más complicados en la trayectoria de Blue Demon Jr. fue cuando le diagnosticaron linfoma, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, ante el que, incluso, un médico le dijo que no le quedaba mucho más tiempo de vida.

Sin embargo, más de dos décadas después de superar la enfermedad, el hijo de Blue Demon tiene 60 años, está próximo a recibirse tras estudiar medicina y planea una gira de despedida de la lucha libre profesional que proyecta que durará hasta agosto de 2027.

Blue Demon estudió medicina regenrativa tras superar un cáncer (Foto: EFE).

‘Un médico me sugirió arreglar mis papeles’: Así fue como le diagnosticaron cáncer linfático a Blue Demon Jr.

Cuando tenía entre 30 y 31 años a mediados de la década de los años 90, le detectaron a Blue Demon un cáncer en etapa 4, es decir, cuando la enfermedad se había propagado a otras partes del cuerpo, un fenómeno llamado metástasis.

Según le contó al canal de YouTube Piso 15, tenía síntomas como alta temperatura, tos y comezón, pero únicamente le recetaron antibióticos como si se tratara de una simple infección. Fue hasta que, dos años después, un médico dio con el diagnóstico correcto.

“Un doctor me dijo: ‘¿No te has hecho una tomografía?’. Le dije: ‘No’. Me hago la tomografía y me dice el doctor: ‘Tienes cáncer. Tienes tumores en las linfas —parte del plasma sanguíneo— y tenemos que darte quimioterapia, lo único malo es que estás en etapa 4’”, recordó.

Ante esto, su diagnóstico era poco alentador y le sugirieron planear su muerte: “Tenía poco más de 30 años, me detectaron un linfoma avanzado y un médico me sugirió arreglar mis papeles porque estaba cerca el final”, expresó. “Primero hubo una etapa de negación, pero no me di por vencido”, agregó para EFE.

Según le contó a Carlos Quirarte en el podcast Solo chingones, encontró fuerza para salir adelante en la gran responsabilidad que tenía de mantener a su familia.

“En un momento dado, ya no sabía qué hacer, pero tuve que hacer algo porque tenía en ese momento la responsabilidad de mi hijo y de la familia, que eran mis papás, yo (era) su soporte y tuve que salir adelante”, recordó.

Blue Demon superó el cáncer linfático gracias a un tratamiento en estudio. EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

Por un medicamento en estudio: Así fue como Blue Demon Jr. se recuperó del cáncer linfático

Gracias a “unos favores” le dieron atención en el ISSSTE e ingresó a un primer tratamiento, que no funcionó. Sin embargo, después llegó a un protocolo de medicina de estudio con un fármaco experimental que le permitió superar la enfermedad.

“Me empiezan a poner un medicamento que estaba en estudio en ese momento y funciona. Entonces, revierten de cierta forma lo que tenía, me extirpan los tumores y, después de ocho años, llegó la remisión médica”, explicó a Piso 15.

Pese al buen resultado, Demon Jr. tuvo efectos adversos: perdió el 75 por ciento de la audición en el oído derecho y, en sus palabras, “hablo pausado porque si hablo muy rápido, tartamudeo; con todo y secuelas, aquí estoy”, presumió.

En una entrevista para El Informador en 2011 explicó que uno de los tumores que se le formaron estaba en los ganglios cerca de la garganta, y aclaró que no tuvo cáncer de garganta como, en su momento, algunos medios o páginas en redes sociales manejaron la información.

En medio de este proceso, en el año 2000, murió la leyenda de la lucha libre Blue Demon, quien fue su padre adoptivo tras sufrir maltratos por parte de sus progenitores biológicos.

Aunque el luchador Blue Demon Jr. asegura que es alguien que llora cuando se siente conmovido, no fue el caso ante la pérdida del mítico gladiador mexicano: “Cuando mi padre murió en mis brazos, no hubo lágrimas. Me vi obligado a ser fuerte”, explicó a EFE.

Bue Demon Jr. es hijo adoptivo de la leyenda de la lucha libre mexicana. EFE/Mario Guzmán (Mario Guzmán/EFE)

Blue Demon Jr. estudió medicina después de superar el cáncer: ‘Quiero ayudar a mis compañeros’

Pese a que ya contaba con una notable carrera en la lucha libre, una matrícula en el Colegio del Aire, donde sumó unas 2 mil horas de vuelo, y se graduó de Sistemas Computacionales Administrativos, Blue Demon Jr. decidió estudiar medicina regenerativa para poder ayudar a sus compañeros.

“Por mis lesiones, me metí a estudiar medicina. Mi gira de retiro durará hasta agosto del próximo año. Después quiero poner salud en mis compañeros porque sé lo que es estar lastimado. También abriré una escuela de lucha libre”, le reveló sobre sus planes a EFE.