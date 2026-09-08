Más allá de las finanzas: el nuevo liderazgo del CFO

Durante años, la función del CFO estuvo asociada principalmente con la gestión financiera, el control presupuestal y la supervisión de los resultados económicos de una organización. Sin embargo, la dinámica empresarial actual ha transformado este papel. Hoy, los CFO son líderes estratégicos que participan activamente en las decisiones que definen el rumbo, la competitividad y la sostenibilidad de las empresas.

La volatilidad económica, la transformación digital, los cambios regulatorios y las crecientes expectativas de inversionistas y grupos de interés han incrementado la necesidad de contar con líderes financieros capaces de ir más allá de los números. En este contexto, el CFO se ha convertido en un generador de valor, aportando una visión integral para anticipar riesgos, identificar oportunidades y fortalecer la resiliencia organizacional.

Esta evolución responde también a una necesidad cada vez más relevante: construir empresas preparadas para el futuro. La información financiera ya no se limita a explicar lo ocurrido; hoy permite proyectar escenarios, respaldar decisiones estratégicas y contribuir al cumplimiento de objetivos de largo plazo. La capacidad de transformar datos en acciones concretas posiciona al CFO como un aliado fundamental de la dirección general y de los consejos de administración.

Al mismo tiempo, su liderazgo supera el ámbito financiero. Las organizaciones buscan crecer de manera rentable mientras atienden demandas relacionadas con sostenibilidad, gobierno corporativo, innovación y desarrollo del talento. Por ello, el CFO moderno participa activamente en la definición de modelos de negocio que generen valor económico y social de forma equilibrada.

La incorporación de nuevas tecnologías ha acelerado esta transformación. La analítica avanzada, la automatización y la inteligencia artificial permiten mejorar la planeación, fortalecer la gestión de riesgos y facilitar decisiones más ágiles e informadas. Estas herramientas amplían la capacidad de influencia de los líderes financieros y potencian su contribución estratégica.

Este liderazgo también tiene un impacto más amplio. Las decisiones financieras responsables impulsan la inversión, favorecen la creación de empleo, fortalecen la confianza de los mercados y contribuyen al desarrollo económico. Detrás de cada proyecto de expansión, innovación o transformación empresarial existe una visión financiera capaz de convertir oportunidades en resultados sostenibles.

Por ello, resulta relevante reconocer a quienes desempeñan esta función con una perspectiva estratégica y de largo plazo. El reconocimiento al CFO del Año, otorgado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), destaca a líderes que han logrado transformar la gestión financiera en un motor de crecimiento, innovación y generación de valor para sus organizaciones y para el país.

Más allá de una distinción individual, este reconocimiento refleja la evolución de una profesión que ocupa un lugar central en la construcción del futuro empresarial. Porque hoy, más allá de las finanzas, el CFO es un estratega que impulsa el crecimiento, fortalece la confianza y contribuye al desarrollo de empresas más resilientes, competitivas y sostenibles.