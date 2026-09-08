Peso está ‘sereno, moreno’ antes de entrega del Paquete Económico 2027: ¿Cuánto gana al dólar?

Así cotiza el peso ante el dólar este martes 8 de septiembre.

El peso mexicano se aprecia marginalmente ante el dólar en la sesión de este martes 8 de septiembre en la que la atención del mercado local estará en la entrega del Paquete Económico 2027.

Claudia Sheinbaum descartó que la propuesta, que será presentada por el secretario de Hacienda, incluya nuevos programas sociales, pero adelantó que tampoco se subirán impuestos para el próximo año.

La presidenta de México adelantó que se aumentarán las herramientas para combatir la evasión fiscal y se agregará una iniciativa para reducir el uso de efectivo entre los mexicanos.

Tipo de cambio HOY martes 8 de septiembre

Las cifras de Bloomberg indican que el tipo de cambio se ubica en las 16.92 unidades, 1 centavos menos con respecto al cierre del lunes 7 de septiembre.

“Bajo este contexto de estrecho espacio fiscal, ruido retórico en la frontera y cautela previa a los reportes de inflación, se espera un comportamiento lateral para el tipo de cambio. La zona de los 16.88-16.90 pesos por dólar actuará como un soporte técnico primario de alta solidez”, explicó Felipe Mendoza, analista de mercados en EBC Financial Group.

El especialista añadió que en la parte alta, los niveles de resistencia inmediata se ubican en la franja de los 17.00 a 17.08 pesos por dólar.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.38 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.41 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.78 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.30 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas están el dólar neozelandés con 0.44 por ciento; el ringgit de Malasia con 0.40 por ciento; la rupia india con 0.35 por ciento; el rublo ruso con 0.20 por ciento, y el zloty polaco con 0.17 por ciento.