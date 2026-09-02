Claudia Sheinbaum promete Paquete Económico 2027 ‘responsable’ y menor déficit

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que de enero a agosto la recaudación federal registró 149 mil millones de pesos más que en el mismo periodo del año pasado, resultado que atribuyó a un cobro de impuestos “eficiente y honesto”.

Al presentar su Segundo Informe de Gobierno , afirmó que el manejo responsable de las finanzas públicas también se ha apoyado en el control del gasto y en una reducción de 200 mil millones de pesos en el gasto corriente respecto de 2024.

“Durante estos 23 meses hemos cuidado cada peso. No hemos comprado vehículos de lujo ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios. Los salarios de los servidores públicos del más alto nivel no han aumentado”, recalcó.

Estos ahorros, explicó Sheinbaum, permitieron aumentar el salario de los maestros 10 por ciento el año pasado y 9 por ciento en este, garantizar la creación de 30 mil nuevas plazas para la Guardia Nacional, seguridad, salud y educación.

Adelantó que en los próximos días presentará al Congreso un Paquete Fiscal y Presupuestal 2027 “responsable” , con una paulatina consolidación fiscal, pero sin frenar la inversión ni el gasto en bienestar, salud y educación.

Mencionó que el gobierno busca utilizar instrumentos financieros para ampliar la inversión sin ceder el control del interés público.

“Este año, con la Ley para la Inversión, estamos acelerando la inversión pública y mixta durante el segundo semestre de 2026 para fortalecer la infraestructura y el desarrollo nacional”, dijo Sheinbaum.

Sostuvo que recuperar la rectoría del Estado no significa abandonar la disciplina fiscal ni asumir que el desarrollo depende exclusivamente de un mayor gasto público.

“Significa contar con finanzas públicas sólidas que amplíen la capacidad de inversión sin comprometer la estabilidad macroeconómica”, señaló.

Expuso que, en la primera mitad del año, México enfrentó un entorno internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas, volatilidad financiera y cambios en las políticas comerciales de Estados Unidos.

Sin embargo, el país mantuvo la estabilidad macroeconómica y la confianza de inversionistas y mercados , al tiempo que avanzó en la generación de empleo, el fortalecimiento de los ingresos y la reducción de la pobreza.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre el Plan Nacional de Infraestructura?

El Informe refirió que en 2026 el Plan Nacional de Infraestructura contempla inversiones por más de 960 mil millones de pesos en carreteras, puertos, aeropuertos, trenes , energía, hospitales y escuelas.

Con el Plan México suman 14 Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, seis de ellos con desarrollador asignado.

La coordinación con el sector empresarial impulsa la reindustrialización, las cadenas de proveeduría y el consumo local. Las exportaciones alcanzaron un récord de 664.8 mil millones de dólares en 2025 y superaron los 389 mil millones en el primer semestre de 2026.

Primavera laboral en México

Sheinbaum aseguró que “después de 36 años de empobrecimiento y aumento de las desigualdades, desde 2019, los trabajadores viven una primavera laboral”.

Recalcó que durante agosto se crearon 86 mil 765 puestos de trabajo formales respecto al cierre de julio y que México alcanzó 60 millones de personas con empleo, con una tsa de desocupación de 2.7 por ciento.

En materia salarial, indicó que el salario mínimo pasó de 2 mil 800 pesos mensuales en 2018 a 9 mil 582 pesos en 2026, un incremento real de 154 por ciento. En la frontera norte alcanzó 13 mil 409 pesos mensuales.

También resaltó que el salario promedio de la economía formal llegó a un máximo histórico de 20 mil 212 pesos mensuales y que la pobreza laboral se encuentra en su mínimo histórico desde 2005.

Subrayó que los trabajadores de aplicaciones digitales ya cuentan con seguridad social y reparto de utilidades, además de destacar la reforma que permitirá reducir gradualmente la jornada laboral hasta llegar a 40 horas semanales en 2030.

Sobre los programas sociales, destacó que en 2026 se destinará un billón de pesos a los Programas para el Bienestar , que alcanzarán a 42.9 millones de derechohabientes.

Destacó que en ocho años el gasto en programas sociales será de 4.5 billones de pesos, que han permitido a 13.4 millones de mexicanos superar la condición de pobreza entre 2019 y 2024.