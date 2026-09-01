Remesas enviadas a México ‘se sacuden el polvo’: Crecen 3% en julio y ligan seis meses al alza

Más dinero llega a México desde EU: remesas crecen en julio, pero el empleo migrante cae. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock)

México recibió 5 mil 571 millones de dólares en remesas durante julio de este año. El monto implicó un aumento anual de 3.0 por ciento, con lo que las remesas ligaron seis meses de avances consecutivos, de acuerdo con información del Banco de México (Banxico).

El incremento observado en el séptimo mes del año fue el más alto desde 2023, ya que los dos años posteriores registraron contracciones anuales. Además, el monto de julio fue el segundo más alto de 2026, solo detrás de los 5 mil 625 millones de dólares registrados en mayo.

“Buen mes para las remesas”, consideró Gabriela Siller, directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE. Banxico detalló que el resultado de julio derivó de 13.1 millones de transacciones, con un envío promedio de 426 dólares. Esto representó un incremento de 3.0 por ciento en cada caso.

En su comparación mensual, las remesas registraron un alza de 1.8 por ciento, luego de la contracción de junio. En tanto, acumularon 36 mil 349 millones de dólares durante los primeros siete meses del año, con un crecimiento de 3.1 por ciento anual.

El banco central detalló que, entre enero y julio de este año, el 99.1 por ciento del total de los ingresos por remesas se efectuó mediante transferencias electrónicas, con un monto de 36 mil 037 millones de dólares. Las operaciones realizadas en efectivo y especie, así como las money orders, representaron 0.7 y 0.2 por ciento del monto total, respectivamente.

“En los últimos doce meses (agosto 2025 – julio 2026), el flujo acumulado de los ingresos por remesas resultó de 63 mil 571 millones de dólares, que se compara con el monto acumulado a doce meses de junio pasado de 63 mil 409 millones de dólares (julio 2025 – junio 2026)”, expuso.

Respecto a los egresos, las remesas enviadas al exterior por residentes en México se situaron en 104 millones de dólares durante julio pasado. Estas operaciones sumaron 266 mil transacciones, con un envío promedio de 390 dólares.

Así, los egresos presentaron una expansión anual de 3.9 por ciento, resultado de un incremento de 7.6 por ciento en el número de transferencias y una caída de 3.4 por ciento en el valor de la remesa promedio.

Retorno de mexicanos

Un análisis del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA) mostró que, con base en cifras del mercado laboral de Estados Unidos, entre enero y julio de 2026 se acentuó la contracción del empleo de los trabajadores mexicanos inmigrantes, tendencia que comenzó a finales de 2024.

El organismo puntualizó que, al cierre de julio de 2026, los niveles de ocupación registraron caídas anuales de cerca de 300 mil trabajadores mexicanos inmigrantes en la industria de la construcción; casi 109 mil ocupaciones en los servicios de alimentación, recreación y hospedaje; 74 mil trabajadores en las manufacturas, y 45 mil empleos agropecuarios.

A la par, los indicadores laborales del grupo migratorio mexicano mostraron, durante el mismo periodo, una disminución anual de más de 800 mil personas en la población mexicana inmigrante en edad de trabajar. El descenso incluyó tanto a la población económicamente activa como a la inactiva, así como a los niveles de empleo y desempleo.

“Todo ello sugiere que en 2025 y los primeros siete meses de 2026, en Estados Unidos, se redujo la población mexicana inmigrante, lo que posiblemente reflejó un importante retorno voluntario e involuntario de migrantes mexicanos a su país de origen”, apuntó.