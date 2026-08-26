Banxico ‘le apuesta’ a que PIB de México crecerá 1.5% en 2026

El Banco de México (Banxico) modificó al alza su estimado de crecimiento para la economía mexicana de este año. Espera que el Producto Interno Bruto (PIB) se ubique en 1.5 por ciento, desde el 1.1 por ciento previo; sin embargo, aseveró que en los próximos trimestres el avance podría ser más moderado y gradual.

En su Informe Trimestral abril-junio 2026, el banco central expuso que dicha mejora en su pronóstico del PIB es resultado de un mayor crecimiento de la actividad económica en el segundo trimestre respecto de lo anticipado, aunque este efecto se encuentra parcialmente compensado por una desaceleración mayor a la previamente esperada en el tercer trimestre.

El intervalo para la variación esperada del PIB en este año se ubica entre 1.0 y 2.0 por ciento, desde el rango 0.5 a 1.7 por ciento esperado en el primer trimestre del año.

Para 2027, se prevé un crecimiento de 2.0 por ciento, tasa ligeramente menor a la de 2.1 por ciento anticipada en el Informe anterior.

El intervalo para el crecimiento es de entre 1.2 y 2.8 por ciento, desde 1.3 a 2.9 por ciento previo.

Detalló que a pesar de la debilidad mostrada por el consumo privado al inicio de 2026, se espera que este recupere una tendencia positiva.

La inversión, dijo, se mantendría débil como reflejo de la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y a la ratificación del T-MEC ante la nueva fase de revisiones anuales.

“La activación del mecanismo de revisiones anuales del T-MEC por parte de Estados Unidos prolongó la incertidumbre sobre la relación comercial regional. Si bien las condiciones actuales del tratado se mantienen vigentes, garantizando el trato preferencial a las exportaciones mexicanas, la falta de una resolución definitiva sobre su futuro persiste como un factor adverso para las decisiones de inversión”, precisó Banxico.

En tanto, sostuvo que las exportaciones presentarían una moderada expansión, en congruencia con el comportamiento previsto para la producción industrial en Estados Unidos y apoyada por la adquisición de bienes relacionados con el sector tecnológico en aquel país.

Además, el Banco de México recordó que en julio se presentó la reanudación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, lo que dio lugar a un repunte en la incertidumbre para la economía global. Aclaró que si bien la temporalidad y magnitud de los efectos de estos hechos sobre México son difíciles de anticipar, contribuyen a que el balance de riesgos para el crecimiento se mantenga con un sesgo a la baja.

Riesgos para la economía mexicana

Al respecto, apuntó que entre los riesgos a la baja para su estimado de la economía mexicana sobresalen que se intensifique el ambiente de incertidumbre relacionada con las políticas que pudieran implementarse en Estados Unidos, particularmente en lo comercial y ante la nueva fase de revisiones anuales del T-MEC.

También un escalamiento de diversos conflictos geopolíticos en distintas regiones del mundo que repercuta adversamente en la economía global en general o en los flujos de comercio internacional en particular; además de que se materialicen episodios de volatilidad en los mercados financieros nacionales o internacionales.

Del mismo modo, que el crecimiento de la economía de Estados Unidos sea menor a lo esperado, en detrimento de la demanda externa que enfrenta México; y que fenómenos meteorológicos tales como temperaturas extremas, ciclones o sequías impacten adversamente la actividad económica nacional.

En tanto, entre los riesgos al alza para el crecimiento en el horizonte de pronóstico destacaron avances mayores a los anticipados en el proceso de revisiones anuales y una ratificación del T-MEC, así como una menor incertidumbre en torno a la política comercial de Estados Unidos que contribuya a un ambiente más propicio para la inversión en México.

Enlistó también que el crecimiento de la economía estadounidense sea mayor a lo esperado y que ello favorezca la demanda externa que enfrenta México; y que avances en proyectos de infraestructura bajo inversiones mixtas generen un mayor crecimiento de la actividad económica que el esperado.