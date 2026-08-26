Irán contradice a Trump y advierte que Ormuz no está desminado: ‘Es estrategia propagandística’

Irán desmiente a Trump: el estrecho de Ormuz no está desminado y pone condiciones para reabrirlo. (EFE)

Irán desmintió que el estrecho de Ormuz esté desminado, tal como aseguró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e insistió en que solo reabrirá la estratégica vía si Washington cumple con sus condiciones.

“Si Estados Unidos ha desminado realmente, ¿por qué siguen sin pasar buques por el estrecho de Ormuz?”, se preguntó el viceministro de Exteriores iraní, Kazem Garibabadi, en la televisión estatal a última hora de anoche.

“La afirmación de Estados Unidos sobre el desminado del estrecho de Ormuz es una estrategia propagandística”, aseguró.

El diplomático afirmó que si entraran buques desminadores estadounidenses en el estrecho, estos serían “objetivos muy fáciles” para Irán.

¿Cuál es la condición de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz?

Garibabadi insistió en que la reapertura de la estratégica vía marítima solo se producirá a cambio del fin de la guerra en todos los frentes y del levantamiento del bloqueo a los puertos y buques iraníes.

Trump aseguró ayer que las fuerzas militares de su país desminaron el estrecho de Ormuz y advirtió a Irán sobre cualquier intento de colocar nuevos explosivos en la estratégica vía de crudo.

“Acabo de ser informado por la Armada de EU de que todas las minas fueron retiradas y/o detonadas en las aguas internacionales del estrecho de Ormuz. Se notificó a Irán que cualquier barco o embarcación que coloque nuevas minas será destruido de inmediato y de manera sistemática”, escribió en su red Truth Social.

Irán cerró el paso por Ormuz a mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Estados Unidos respondió con la reimposición de un cerco sobre buques y puertos iraníes.

Irán saca ventaja del control del estrecho de Ormuz

La República Islámica también insiste en cobrar tasas por servicios de navegación, seguridad y medio ambiente a los buques que transiten por el estrecho, por donde circulaba el 20 por ciento del crudo antes de la guerra. Estados Unidos se opone a esta medida.

Irán y Omán anunciaron ayer que están cerca de cerrar un acuerdo para establecer un corredor conjunto para el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y su desminado.

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se convirtió en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán desde el inicio de la guerra.