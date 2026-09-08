De Haro, 60 años

La familia De Haro se estableció en Tlaxcala, en el rancho La Laguna en el municipio de Lázaro Cárdenas con el sueño de criar su toro. Don Manuel de Haro Caso, patriarca de la estirpe, casado con doña Marta González, hija de don Wilulfo González, ganadero de Piedras Negras y La Laguna, iniciaron su aventura con 45 vacas y un semental de la ganadería de La Laguna.

Hombre de campo, sabio del toro y su entorno. Don Manuel y doña Marta tuvieron 9 hijos, Jorge, Manuel, Vicente, Antonio, Ignacio, Pablo y tres mujeres: María, Luz y Paz.

Actualmente siguen siendo ganaderos Jorge, con el hierro de La Antigua en Querétaro, Ignacio, propietario de Tepeyahualco también en Querétaro, Pablo con Xalmonto en Jalisco, Vicente y Antonio se quedaron con la casa y hato original en Tlaxcala, y están de manteles largos al celebrar 6 décadas en la crianza del toro bravo con divisa tabaco y oro.

Publicista de profesión, gran conversador y buen aficionado a los toros, a Toño se le ve constantemente en el tendido en plazas y ferias de primera como Madrid, Sevilla, Guadalajara o México, así como en tentaderos o plazas portátiles en cualquier localidad tlaxcalteca.

Con una idea muy clara de su concepto ganadero, Toño argumenta con respeto y conocimiento el cómo y por qué de su idea acerca del comportamiento del toro bravo. La bravura, término de infinitas aristas y entendimiento no sencillo, es lo que le obsesiona como ganadero. Entiende que el toro debe provocar emoción al tendido con su embestida, generando la complejidad que esto implica para el torero, lo que no significa que al toro con sentido lo confunda con bravura.

A Vicente le he tratado menos, siempre correcto y educado, serio como sus toros.

Hoy la familia celebra una vida alrededor del toro de lidia. Han creado un encaste propio cuyo principal atributo es el fenotipo: han conseguido tener uno de los toros más bonitos que pastan en la dehesa, no sólo de México sino del mundo taurino.

La afición y compromiso de Toño le han llevado más allá del campo. En plena pandemia, viviendo en su oasis ganadero, ideó la manera de poder ofrecer toros por medio del streaming. Esfuerzo que habla de su convicción hacia la tauromaquia.

Mucho ha tenido que ver con lo que se hace taurinamente en varias plazas de Tlaxcala. Su acercamiento con autoridades y taurinos ha provocado eventos importantes como la Copa Pana, este 2026 recientemente presentada en su segunda edición, que se llevará a cabo en la Monumental Rodolfo Rodríguez El Pana en la ciudad de Apizaco del 29 de agosto al 18 de octubre, esta vez en su versión novilladas con picadores en las que el hierro en cuestión lidiará el encierro inaugural y la gran final a seis. Festejos gratuitos, acierto total de las autoridades por ofrecer entretenimiento sano en uno de los estados más taurinos del país. Centro de sana convivencia familiar.

En esa misma plaza, el viernes 18 de septiembre, se celebrarán los 60 años de la casa ganadera con un festival en el que participarán Alberto Ortega, José María Macías, Luis Martínez, Gerardo Sánchez, Rafael Soriano y Jesús Sosa.

Celebro y los felicito por su amor a la tauromaquia, la fidelidad a su concepto y por dedicar su vida para y por el toro. Espero pronto poderlo hacer fumándonos un buen puro, hablando de toros, de toreros, de embestidas, de emociones, de arte y de cultura.

Que sean muchos años más de los cárdenos de plata, embelleciendo el campo bravo tlaxcalteca y emocionando al público ofreciendo el triunfo a los toreros.