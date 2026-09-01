Tauromaquia de cantera y plata

Zacatecas es tierra de toros desde hace más de un siglo. En sus cerros, praderas y cañadas, bajo un cielo azul indescriptible, su tierra colorada, valiente en la seca y agradecida en la lluvia. Donde el tiempo es receta incombustible en la gestión de la bravura, base del toreo, fundamento de un sentimiento que lleva siglos narrando el sentir de la sociedad. Los hermanos Llaguno, Antonio y Julián, iniciaron con visión y talento genético extraordinario, lo que hoy se denomina como el encaste Llaguno, base primordial de la cabaña brava mexicana.

En esos campos tuve el primer contacto con el toro en su hábitat. Pasé de ser aficionado de tendido a un amante y admirador del toro de lidia en el campo. La paz, el silencio, las horas que pasan lentas, al ritmo del amanecer y el compás del atardecer. Donde el silencio dice mucho y las palabras cuentan poco. Donde la observación de vacas y toros genera decisiones que en alguna plaza, en algún día y a cierta hora, serán parte fundamental en la creación del arte del toreo.

La capital zacatecana es una ciudad bellísima, de calles trazadas a capricho en cantera, donde el tiempo confunde la época y se pueden apreciar escenas de principios del siglo pasado con algún marchante vendiendo chile recién cosechado a pocos kilómetros del improvisado puesto, girar la cara y observar un comercio que intenta desprenderse del peso del pasado y mostrarse como lo último en tecnología y modernidad.

Su catedral es una joya arquitectónica, histórica y religiosa del verdadero México. De la civilización nacida del encuentro de dos culturas. No la que ahora pretende confundir y robar la identidad de un pueblo con un discurso arcaico, confuso, vil y mentiroso. El retablo de esta iglesia es de lo más bello que se puede observar, sin necesidad de contexto o narrativa. Su belleza explica en silencio el México que deseo que nunca desaparezca, al que no quiero que devore el narcotráfico, los gobiernos autoritarios ni el desprendimiento de nuestra raíz y nuestro origen.

Zacatecas es una de estas ciudades que brillan con luz propia en sus reflejos de plata, la sobriedad de su cantera, la riqueza sensorial de sus artistas plásticos, el sabor de su gastronomía y su singular interpretación del tiempo.

A pocos kilómetros del zócalo, se encuentra el recinto ferial, cuyo edificio más importante es la Plaza de Toros Monumental, que este próximo sábado 5 de septiembre cumple 50 años de haber sido inaugurada. En aquel ya lejano 1976, se dieron 5 corridas de toros, de las cuales el Maestro Manolo Martínez participó en cuatro de ellas, así nomás. La tarde inaugural compartió cartel con Antonio Lomelín y Manolo Arruza en la lidia de 6 toros de Torrecilla.

Con capacidad para 12 mil asistentes, la obra se realizó en tiempo récord y fue promovida e inaugurada por el entonces gobernador del estado, Fernando Pámanes Escobedo.

En su ruedo de 40 metros de diámetro se han escrito historias de gloria; las máximas figuras del toreo mexicano e internacional han pisado su arena y lidiado lo mejor del campo bravo, tanto zacatecano como de otros estados.

Para esta Feria de Aniversario, la empresa Don Bull Productions ha programado 8 festejos taurinos conformados por 6 corridas con carácter internacional, una novillada y un festival.

Pues resulta que la Promotora Solovino A.C., que encabeza Montserrat González Ruiz Flores, interpuso una demanda de amparo en contra de la celebración de las corridas de toros de la inminente Feria de Zacatecas, y el Juez de Distrito del Segundo Juzgado, Víctor Manuel Jiménez Martínez, ha concedido una suspensión provisional del acto reclamado, acorde con el procedimiento legal en la figura del juicio de amparo. Deseo se haga justicia y la feria se lleve a cabo. Deseo también que cada vez que alguien interponga un amparo, el Juez que lo acepte les obligue a depositar una fianza por el valor estimado de la feria, organización, viajes, costo de corridas de toros, sueldos, derrama económica que recibiría la ciudad, etcétera. De esta manera lo pensarían dos veces antes de interponer su criterio y afectar a miles de personas que gustan de la tauromaquia y de las que viven de ella. Esto tiene que parar ya.A la fecha no hay una resolución final. Hoteleros, restauranteros y demás servicios deben presionar y hacerse escuchar por el agravio provocado por esta persona.