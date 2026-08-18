El toro en la calle

Huamantla, ciudad tlaxcalteca a las faldas de la imponente Malinche. Su feria se ha convertido en una cita importante en el calendario taurino, religioso, cultural y festivo en México. En el mes de agosto la actividad taurina en nuestro país se retoma con fuerza. Huamantla es sin duda la ciudad junto con San Luis Potosí que más suena en el ámbito festivo nacional.

Lo era también Teziutlán, pero la cobardía política ante los amparos antitaurinos ha borrado del mapa a la ciudad, una pena que un sitio tan importante haya sido borrado del mapa cultural por una ciudadana que no entiende ni respeta las tradiciones de su pueblo como la tauromaquia. Cero derrama económica, cero promoción turística, y sin embargo los políticos doblan las manos ante los prohibicionistas.

Todo lo contrario de lo que sucede en Tlaxcala. Este estado es muy taurino, de ahora a fin de año la derrama económica en hoteles, restaurantes, casetas, gasolina y autobuses se dispara debido a la actividad taurina que empresas como Feria Toro potencializan en este mes de agosto en Huamantla.

Además de la Corrida de las Luces en la Noche que nadie duerme, de la que escribí la semana pasada, el próximo sábado 22 de agosto se celebra la tradicional Huamantlada.

Festejo por demás interesante cuyo origen viene del año 1954, cuando se corrieron al estilo Pamplona los toros que ese año se lidiarían el 15 de agosto, provenientes del hierro de Piedras Negras. Un año antes, el ganadero de esta casa legendaria, había estado presenciando en Pamplona los encierros y propuso que se hiciera algo similar en la feria de Huamantla.

Fue así como Eduardo Bretón, Manuel de Haro Caso, Gonzalo Macías Galaviz, Sabino Yano Sánchez, Miguel Corona Medina, Emilio Macías Sánchez, Francisco Ramírez Lima, Enrique Cervantes Aragón y Jesús Villaseñor se coordinaron y trabajaron para que, hace 72 años, se corrieran los toros hasta la plaza La Taurina.

En los años 70, se decidió ya no correr los toros que serían lidiados por la tarde ya que en los encierros anteriores había gente que intentaba torear los toros en la calle, lo que afectaría directamente al resultado del festejo vespertino, por lo que se decidió que se echarían toros por las calles para entretenimiento de la gente.

De esta manera la Huamantlada se consolidó como una fiesta popular del toro en la calle. En la actualidad muchas de las calles huamantlecas se cierran y echan sus toros para que los valientes practiquen la tauromaquia más antigua, jugar con el toro en la calle. Estas se adaptan con burladeros y la gente disfruta desde el medio día de la adrenalina y el respeto y devoción por el toro bravo.

La fiesta dura por lo menos un par de horas, una vez devueltos los toros a sus cajones, hay tiempo para comer e irse a la plaza de toros La Taurina en pleno centro de la ciudad a disfrutar de la última corrida de feria.

Este sábado en punto de las 16 horas, Feria Toro ha programado un interesante cartel con el diestro tlaxcalteca Sergio Flores, ídolo de la región y un muy buen torero, alternando con Paola San Román y el recién triunfador en Cedral, San Luis Potosí el día 14 y en Almorox, provincia de Toledo el domingo 16, Bruno Aloi, quienes despacharán un encierro tlaxcalteca de la ganadería de Rancho Seco, propiedad de Sergio Hernández Weber.

Un día completo de toros, desde la calle en la folclórica Huamantlada, para, tras degustar, por qué no, unos chiles en nogada que en Huamantla son una delicia, para posteriormente asistir a la plaza de toros y disfrutar de este cartel cuyo interés es mucho.

México vive sus fiestas y sus tradiciones con toros. Es el país que somos, rico en cultura y diversidad, aunque vivamos tiempos que pretenden ser prohibicionistas, defendamos lo nuestro llenando las plazas y viviendo con orgullo el país que somos.