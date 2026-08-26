Financiamiento en México: Asociación de Bancos (ABM) afirma que la banca puede y quiere prestar más

La Asociación de Bancos de México tiene capacidad para brindar más crédito.

La banca en México atraviesa un momento de solidez y fortaleza, con capacidad y disposición para aumentar el crédito, sostuvo Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“El crecimiento del crédito y de los préstamos está entre 8 y 11 por ciento, niveles muy por encima del crecimiento de la economía”, destacó durante su participación en el Quinto Congreso de Educación Financiera de la ABM.

“México todavía tiene una penetración del crédito baja en comparación con nuestros principales socios. ¿Qué quiere decir? Que la banca necesita y quiere prestar más y tiene con qué prestar más”, recalcó.

En el panel Alianza público-privada para la educación financiera, Romano mencionó que México todavía tiene un elevado uso de efectivo: alrededor de 80 por ciento de las transacciones superiores a 500 pesos se realizan con dinero físico. No obstante, agregó que esta situación está cambiando con la apertura de cuentas digitales desde el celular.

Consideró que la digitalización y la inteligencia artificial permitirán integrar la educación financiera de manera más natural a la vida cotidiana. Esto facilitará el acceso al ahorro y al crédito y contribuirá a que personas y pequeñas empresas sean más productivas.

Advierten estrés financiero en México

Alberto Gómez Alcalá, presidente de la Comisión de Empoderamiento del Cliente de la ABM, advirtió que si no se atiende adecuadamente la educación financiera , el país enfrentará un problema de estrés financiero.

“Si no estamos solucionando bien la agenda de educación financiera, vamos a tener un problema que trasciende a la industria financiera e incluso puede generar un tema de salud pública”, subrayó.

El economista refirió que la encuesta de estrés financiero realizada junto con el Inegi y la Condusef, ha generado información relevante sobre las consecuencias de este problema en la sociedad.

Explicó que el estrés financiero puede repercutir en la salud, la productividad laboral y el crecimiento económico. Por ello, consideró necesario que autoridades y sector privado atiendan el problema de manera conjunta.

Gómez Alcalá indicó que uno de los principales aprendizajes en materia de educación financiera es que el conocimiento por sí mismo no es suficiente. “Tenemos que aterrizarlo en habilidades y en conductas de los usuarios de servicios financieros para que puedan lograr sus fines”.

Agregó que también se han incorporado herramientas de disciplinas como la psicología, la neurociencia y la economía conductual para entender mejor cómo toman decisiones las personas. Esto, debido a que la racionalidad no siempre es el primer criterio al elegir productos financieros.

Coordinación es clave para la banca en México

Gómez Alcalá resaltó que la coordinación entre autoridades y sector privado permite aprovechar la información que generan los intermediarios sobre el comportamiento de los usuarios para mejorar el diseño de políticas públicas.

Añadió que la educación financiera debe enfocarse en acciones prácticas, alcanzar una escala suficiente para generar impacto y contar con mecanismos para medir sus resultados.

Sostuvo que algunos esfuerzos deben realizarse de manera individual por los intermediarios, mientras que otros requieren una coordinación gremial o el trabajo conjunto con las autoridades.

Explicó que una mejor coordinación permitiría contar con diagnósticos más precisos sobre las conductas financieras de la población y determinar qué estrategias funcionan y cuáles no.

Romano sostuvo además que el objetivo de la banca debe ir más allá de colocar productos y servicios, pues una mayor inclusión financiera debe contribuir a mejorar la calidad de vida de los mexicanos .

El presidente de la ABM señaló que para la banca también es conveniente contar con clientes financieramente sanos, capaces de utilizar los productos y cumplir con sus obligaciones.

Por último, destacó que el reto es que los servicios financieros sean utilizados de manera que generen beneficios concretos para las familias y las empresas, desde facilitar decisiones de consumo e inversión, hasta impulsar proyectos productivos.