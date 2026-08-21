Economía gana impulso y perfila un crecimiento de 2.7 por ciento en julio

La economía mexicana va en desarrollo, aunque aún hay signos mixtos sobre el avance de la industria.

La economía mexicana inició el tercer trimestre con más fuerza y apunta a un crecimiento anual de 2.7 por ciento en julio, que, de confirmarse, sería el mayor en poco más de dos años, desde marzo de 2024.

De acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) del Inegi, el impulso sería generado principalmente por el sector servicios, para el que se estima un alza de 2.8 por ciento, la más elevada en 28 meses. Para la industria se prevé un avance de 1.8 por ciento, el mayor en tres meses.

No obstante, a tasa mensual se estima que el IOAE avanzó apenas 0.1 por ciento en julio y 0.2 por ciento en junio.

En el acumulado enero-julio, la actividad productiva apunta a un crecimiento de 1.5 por ciento anual, que se compara favorablemente con el 0.2 por ciento del mismo periodo del año anterior.

Julio A. Santaella, expresidente del Inegi, señaló que, si bien las tasas de crecimiento de la actividad económica estimadas por el IOAE son moderadas, sostienen el nivel observado en abril, con lo que la economía mexicana habría crecido 1.8 por ciento a tasa trimestral en el segundo trimestre, por arriba del 1.5 por ciento de la estimación oportuna.

(El Financiero)

Avance de la economía sigue contenido

Janneth Quiroz Zamora, directora de análisis de Monex, consideró que el crecimiento anual de 2.7 por ciento luce elevado frente a los registros recientes, pero buena parte de esta lectura responde a la comparación anual. “El mensaje más equilibrado sería que la economía mexicana inició el tercer trimestre en terreno positivo, pero con un ritmo todavía contenido”, acotó.

El dato anual es alentador y confirma una mejoría respecto a la debilidad observada a principios de año; sin embargo, aún es prematuro hablar de un cambio contundente de tendencia, advirtió.

“Considero que el dato de un avance de 2.7 por ciento anual en el IOAE se trata de un ‘modesto impulso’ y que los avances mensuales de apenas 0.1 por ciento tanto en secundarias como en terciarias sugieren que el ritmo de expansión sigue contenido”, aclaró.

“El riesgo es extrapolar julio al resto del año. El dato es una estimación oportuna y todavía debe confirmarse con el IGAE. Además, consumo e inversión siguen siendo determinantes, mientras que la incertidumbre comercial y la revisión del T-MEC pueden limitar la inversión”, recalcó la economista.

Efecto aritmético

Para Víctor Gómez Ayala, economista en jefe de Finamex, el avance de 2.7 por ciento anual en el IOAE no denota aceleración de la economía , sino una consecuencia aritmética.

La economía creció 0.1 por ciento mensual en julio, menos que el 0.2 por ciento de junio, por lo que el impulso secuencial se está enfriando, no fortaleciendo. Lo que subió es la tasa anual, y subió porque julio del año pasado fue un mes débil. La base explica prácticamente todo el salto.

Por otra parte, el índice de la industria se estima en 102.1 puntos con base 2018. Ocho años después, está donde estaba. Todo el crecimiento que vemos es terciario y doméstico; no hay tracción manufacturera detrás de esta cifra.

“También conviene leer el intervalo de confianza antes que la estimación puntual. El nowcast (estimación en tiempo real) industrial de 1.8 por ciento viene con un rango de −0.5 por ciento a 4.2 por ciento, es decir, el dato no permite distinguir entre expansión y contracción”, advirtió.

“Construir por ahora una narrativa industrial sobre ese número es sobreinterpretar el indicador, por lo que habrá que esperar al IGAE para entender su composición entre sectores”, abundó Gómez Ayala.

Quiroz añadió que los próximos resultados del IGAE serán relevantes para confirmar la magnitud de la recuperación observada hacia el cierre del segundo trimestre y determinar si este crecimiento logrará fortalecerse de manera inercial al inicio del tercer trimestre de 2026.