Encuesta Citi es positiva: Mejoran expectativas para el tipo de cambio del peso

La Encuesta Citi de Expectativas confirmó que la proyección de crecimiento para la economía mexicana para 2026 es de 1.2 por ciento. (Cuartoscuro).

Las previsiones para el comportamiento del peso frente al dólar se fortalecieron nuevamente en favor de la moneda nacional, de acuerdo con la más reciente Encuesta Citi de Expectativas.

El consenso de expertos consultados espera que el tipo de cambio se sitúe en 17.68 pesos por dólar para finales de 2026, desde las 17.90 unidades por billete verde previstas en la encuesta anterior.

Las proyecciones más optimistas son de Barclays, con 17 pesos por dólar; seguido de Citi, con 17.13 pesos por dólar; y Morgan Stanley, con 17.15 unidades. Por el contrario, desde Banca Mifel lo esperan en 19.03 por ciento, así como en UBS, en 18.75 pesos por dólar; mientras que en Prognosis y Masari Casa de Bolsa lo contemplan en 18.50 unidades por dólar.

“Para finales de 2027, el consenso espera que el tipo de cambio se sitúe en 18.24, lo que es 26 centavos menos que hace quince días, con expectativas que oscilan entre 17.40 y 19.96”, expuso la Encuesta Citi de Expectativas.

¿Cómo le irá a la inflación en agosto?

Por otro lado, los analistas también estimaron que en agosto la inflación se ubique en 3.34 por ciento. Este nivel sería superior al 3.12 por ciento observado en julio.

Sobre el componente subyacente del octavo mes del año se contempló que se registre en 3.98 por ciento, esto sería más elevado de lo visto en el mes anterior de 3.95 por ciento.

Sin embargo, la proyección de la inflación general para finales de 2026 tuvo una ligera baja a 4.0 por ciento, desde el 4.02 por ciento previsto hace quince días. Para la subyacente las proyecciones se mantuvieron en 4.0 por ciento como en la última encuesta.

“Para finales de 2027, la expectativa de inflación general se mantuvo en 3.80 por ciento; para el componente subyacente, se mantuvo sin cambios en 3.80 por ciento. La expectativa para la tasa de inflación anual promedio en 2028–32 se sitúa en 3.73 por ciento, tres puntos básicos más que en la encuesta anterior”, indicó.

Así, 24 de los 37 encuestados no contemplan cambios en la tasa de política monetaria del Banco de México (Banxico). Con esto, las previsiones permanecen en un nivel de 6.50 por ciento para el referencial este año. Este mismo porcentaje sería en 2027, pero con estimaciones que van de 5.75 por ciento a 7.25 por ciento.

Finalmente, la Encuesta Citi de Expectativas confirmó que la proyección de crecimiento para la economía mexicana para 2026 es de 1.2 por ciento, con un rango de estimaciones que va de 0.6 por ciento a 1.5 por ciento; mientras que para 2027 se espera en 1.8 por ciento.