Miguel Mancera, persona fundamental para controlar la inflación y estabilizar al peso 

El Lic. Miguel Mancera murió en días pasados a la edad de 93 años. Fue director del Banco de México y él, junto con un grupo de destacados funcionarios en el banco, como Sergio Ghigliazza, Roberto del Cueto y otros muchos más, así como en la Secretaría de Hacienda y en otras dependencias públicas, fueron responsables de lograr la autonomía del banco central. Don Miguel, como se le conocía en el medio financiero, fue egresado del ITAM en Economía y posteriormente obtuvo una maestría en la Universidad de Yale. Ambas de gran prestigio. Él estaba convencido de que la autonomía del banco central lograría la estabilidad tan buscada de la economía nacional.

En décadas pasadas, México tuvo inflaciones superiores al 100% y drásticas devaluaciones del peso, que destruyeron el ahorro de millones de mexicanos, así como a miles de empresas, con la consecuente pérdida de empleos. Por esta razón no existían en el país créditos de largo plazo, como son los hipotecarios y el disponible para financiar proyectos de inversión de empresas de largo plazo, o para construir carreteras y presas y muchos proyectos más. Por otro lado, los aumentos de precios destruían el ingreso disponible de los trabajadores y empleados, haciendo imposible que las personas pudieran tener un ahorro financiero importante. Por su parte, los bancos tuvieron importantes pérdidas e incluso en cierto momento se colapsó todo el sistema bancario, siendo el gobierno quien tuvo que intervenir para lograr su rescate.

En ese entorno, don Miguel Mancera, director general del banco central y su equipo hicieron una campaña para lograr la autonomía del Banco de México. Con su reconocido prestigio, su austeridad personal, con su claridad de mente y tranquilidad para enfrentar retos económicos y políticos, paulatinamente fue convenciendo a distintos sectores de que ese era el camino para mejorar la vida de millones de mexicanos, especialmente de los más pobres, quienes no disponían de mecanismos prácticos para defenderse de los aumentos de precios ni para ahorrar.

El Banco de México es responsable de la emisión de dinero, pero en esa época era parte del gobierno federal, razón por la cual financiaba el frecuente desequilibrio fiscal aumentando la cantidad de dinero en la economía. Esto se traduce en el incremento general del nivel de los precios, es decir, en inflación.

Al lograr la autonomía del banco central se logra evitar que el banco financie el desequilibrio de las finanzas públicas, y la emisión de circulante es de acuerdo con las necesidades de la economía y no para financiar al gobierno federal, lo cual ahora está legalmente prohibido. Como resultado de separar al banco central del gobierno federal, se tuvo una reducción en la emisión de dinero, y en consecuencia se logró una disminución importante en la inflación y hay una estabilidad del tipo de cambio, que es sorpresiva para muchos. Gracias Don Miguel por lo que lograste para nuestro país.

Sin embargo, esto está ocurriendo en estos momentos cuando existe la situación contraria en el gobierno de los Estados Unidos, país que ha utilizado la expansión monetaria para corregir una serie de problemas internos. Como el dólar tradicionalmente ha sido la base sobre la que se apoyan las distintas monedas del mundo, predomina un importante desequilibrio en los mercados financieros globales.

La estabilidad económica de los países tiene dos grandes e importantes soportes, que son la política monetaria, responsabilidad de los bancos centrales y la política fiscal, esto es el manejo de las finanzas públicas. En México, toda la presión está sostenida en la política monetaria en la actualidad, lo que se refleja en elevadas tasas de interés y otros desequilibrios. Por su parte, las finanzas públicas tienen un considerable déficit, que dificulta la estabilidad que hasta ahora ha logrado el banco central.