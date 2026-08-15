Peso mexicano se fortalece 3.4% desde junio: ¿Qué impulsa su apreciación frente al dólar?

¿Cómo le ha ido al peso en las últimas semanas? (Cuartoscuro).

El peso mexicano tuvo una buena racha en junio: esta semana se acercó a los 17 pesos por dólar, números no vistos desde mayo del 2024.

Además, se apreció en un 3.4 por ciento y recuperó cerca de 60 centavos en 24 de junio. Pero en definitiva no es un golpe de suerte.

En su columna, Los factores detrás de la fortaleza del peso, el periodista Víctor Piz explica los factores que han sido determianantes para que el peso haya tenido un excelente junio.

Piz explica que las ganancias del peso se explican debido a que hay un ambiente de mayor apetito por riesgo en los mercados globales.

“Esto, a su vez, derivó en un episodio de debilidad del dólar, que llevó a que la mayoría de las monedas emergentes, sobre todo latinoamericanas, recuperaran terreno”. recordó el periodista.

Agregó que el contexto geopolítico también influye: la guerra de Irán y Estados Unidos no tiene un acuerdo de paz sólido y tampoco se ha logrado la apertura total del Estrecho de Ormuz, un actor importante en el flujo petrolero.

Además, influye la tasa de interés que incremente o no la Fed. Piz explica que de mantener sin cambio el rango objetivo para la tasa de fondos, le sigue brindando el soporte necesario a la moneda mexicana.

Otro aspecto es el carry trade, préstamos a tasas bajas en economías desarrolladas para financias compras de activos de mayor rendimiento en países con economías emergentes, como nuestro país.

El carry trade apuntala al peso debido a las tasas de interés entre bonos nacionales y extranjeros.

La exportación de mercancías también ayuda a crecer al peso. Mantienen un buen desempeño y en el primer semestre del año, el principal producto de exportación fueron las máquinas para el procesamiento de datos, por encima de los vehículos terrestres y sus partes.

Es así como nuestro país consolida su posición como principal proveedor de Estados Unidos y amortiguando la volatilidad cambiaria. Incluso el secretario de Economía, Marcelo Ebrard ‘le presumió’ a Trump la relación comercial que han establecido.