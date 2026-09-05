Así criticaba Fox al PRI hace 26 años: ‘Nunca se les va a quitar lo mañosos y corruptos’

De “víboras prietas” a reunirse con ‘Alito’: el giro de Vicente Fox frente al PRI. (@alitomorenoc/X)

Vicente Fox, expresidente de México (2000-2006), construyó su imagen como opositor al PRI; ahora figura como un enlace entre la oposición.

El viernes 4 de septiembre, Fox se reunió en el corazón del Partido Revolucionario Institucional (PRI) con Alejandro ‘Alito’ Moreno y otras figuras del partido.

El panista posó en una fotografía junto a los priistas, aunque criticó al partido tricolor durante su campaña presidencial.

En un debate, lanzó que a los priistas “lo mañoso, lo malos para gobernar, lo corruptos no se les va a quitar nunca”, cuando Francisco Labastida era el candidato.

También los llamó “víboras prietas, alimañas y tepocatas”. Las comparaciones no cesaron durante esos años, pues en el segundo debate presidencial dijo: “Corrupción es sinónimo de PRI en este país”.

Más tarde, cuando ya era presidente del país, volvió a posicionarse contra los priistas, cuando se acercaba otro proceso electoral en 2003. Aseguró que “votar por el PRI sería un retroceso”.

Sin embargo, en política, la congruencia suele ser la primera que cae. Desde hace años, Vicente Fox es un promotor más del PRI, sus candidatos y figuras del partido.

Desde la consolidación de una alianza con el PAN, el expresidente dejó a un lado los ataques y apoyó al PRI, con el objetivo de mostrar un bloque opositor frente a Morena.

Sheinbaum critica reunión entre Fox y ‘Alito’ Moreno

La respuesta del lado de Morena no tardó. La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la reunión entre Fox y ‘Alito’ Moreno.

“Ayer se reunió Fox con ‘Alito’, imagínese, quieren regresar al pasado (...). “Regresar al pasado de corrupción y privilegios”, dijo la mandataria durante un mitin en Colima.

Aprovechó el escenario para recordar las gestiones de priistas, como Miguel de la Madrid, con una “inflación tremenda”, y Carlos Salinas de Gortari, a quien acusó de privatizar los bienes del Estado.

“Esos periodos son del PRIAN, esos partidos siempre se ayudaron”, concluyó.

¿Por qué se reunieron Vicente Fox y ‘Alito’ Moreno?

La reunión del expresidente Fox y el dirigente del PRI, ‘Alito’ Moreno, se da en la recta final para definir si el PAN y el PRI irán en alianza para hacer frente a Morena en las elecciones de 2027.

Recientemente, Moreno hizo un llamado a todos los partidos de oposición a unirse; sin embargo, Movimiento Ciudadano rechazó la convocatoria del priista.

Además, encuestas sugieren que el PRI se convirtió en la fuerza política con la menor preferencia en México.