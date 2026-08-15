‘Me metí a la cocina, les dije que usaran queso’: Así Francisco Labastida inspiró el taco gobernador

Los ingredientes estrella del taco gobernador son los camarones y una porción muy generosa de queso derretido. (Foto: Pexels/Cuartoscuro)

Una tortilla de maíz barnizada con mantequilla, una cantidad generosa de camarones y queso suficiente para que se desparrame un poco al derretirse son los ingredientes que conforman uno de los platillos de la cocina mexicana más famosos: el taco gobernador.

Algunos ingredientes pueden variar —como el uso de tortillas de harina o chiles poblanos en lugar de morrones—, pero la base se mantiene desde que los tacos se prepararon para un evento especial del exgobernador Francisco Labastida.

Y aunque podría parecer que fueron los chefs quienes pasaron horas tratando de dar con una receta especial, sin que el político mexicano tuviera influencia, no hay nada más alejado de la realidad.

Francisco Labastida no solo compartió la receta, sino que estuvo en la cocina brindando algunos consejos para que la preparación final tuviera ese toque especial. Incluso fue el exgobernador quien sugirió utilizar queso.

Francisco Labastida afirma que la receta original de los tacos gobernador es de su esposa. (Foto: Cuartoscuro) (Saúl López)

¿De dónde son los tacos gobernador?

A finales de la década de los 80, Francisco Labastida, economista y político mexicano, inició su candidatura para convertirse en gobernador del estado de Sinaloa y, para el cierre de su campaña, eligió comer en uno de los restaurantes más famosos de la entidad: Los Arcos.

El establecimiento fue fundado en 1977 por los hermanos José Antonio, Armando y Víctor Angulo Valdés, a quienes Labastida les compartió una receta muy especial: la de los tacos que solía cocinar María Teresa Uriarte, historiadora y su esposa, en casa.

“Es una receta original de mi mujer, porque yo no soy muy bueno para la cocina, pero yo se los di a los hermanos Angulo”, compartió Francisco Labastida en una entrevista con la revista Quién.

En la conversación explicó que compartió las instrucciones e ingredientes para hacer los tacos de camarón, debido a que en el restaurante Los Arcos ya preparaban una receta similar, aunque al carbón y “con la tortilla muy dura”.

Pero él no solo les dijo cómo se hacían. En la conversación afirmó que él mismo ingresó a la cocina para indicarles qué otros ingredientes podían sumarse a la preparación de los tacos.

“Me metí a la cocina (de Los Arcos) y les dije que en lugar de meter la tortilla al carbón la debían sofreír con un poco de mantequilla y que además debían agregarle un poco de queso para que le diera más sabor”, aseguró.

Los tacos gobernador se pueden preparar con tortilla de maíz o de harina, dependiendo los gustos de las personas. (Foto: Unsplash)

¿Por qué se llaman tacos gobernador?

La versión que compartió Francisco Labastida con la revista Quién es una de las muchas que han surgido sobre el origen de los tacos, ya que en el portal del restaurante Los Arcos afirman que todo sucedió de otra manera.

El establecimiento coincide en que Francisco Labastida acudió a comer ahí con motivo del cierre de campaña, pero afirma que la preparación fue realizada de forma espontánea por la misma María Teresa Uriarte, luego de que al político se le antojara comer algo ligero.

“Su esposa María Teresa Uriarte, la cantante Lola Beltrán y Armando Angulo se fueron a la cocina (del restaurante Los Arcos), y al empezar a hacer una quesadilla, decidieron ponerle machaca de camarón y calentarla a la plancha con un poco de mantequilla”, indican.

Sin importar cuál sea la versión, ambas tienen el mismo desenlace. Cuando la preparación estuvo lista no tenía ningún nombre en particular; sin embargo, este surgió casi de inmediato.

“Había sido creado especialmente para él, por lo que rápidamente el político lo nombró el Taco Gobernador”, afirma el portal del Centro Histórico de Mazatlán. Un nombre que pasó a la historia.

Los tacos gobernador se llaman de esta forma en nombre de Francisco Labastida. (Foto: Cuartoscuro) (Iván Stephens)

¿Cómo se preparan los tacos gobernador? Esto es lo que llevan

La chef Pati Jinich, quien cocinó en la Casa Blanca, explica en su sitio web que los ingredientes estrella del taco gobernador son “una combinación de camarones y queso que los convierten en una mezcla entre taco y quesadilla. Ojo, llevan mucho queso”, señala.

Los camarones se preparan con cebolla, ajo y unas tiras de chile poblano o morrón, los cuales se dejan sofreír antes de agregar el marisco. Una vez que todo toma color, se debe agregar sal y pimienta, y retirar del fuego.

Las tortillas, que pueden ser de maíz o harina, se ponen a calentar y sobre ellas se coloca una buena cantidad de queso manchego. Cuando este se derrite, se añade el guisado de camarón, de acuerdo con Larousse Cocina.

La chef Pati indica que no siempre los tacos gobernador se acompañan con limón y salsa; sin embargo, señala que a ella le gusta preparar una con chipotles en adobo. Todo depende del gusto de cada persona.