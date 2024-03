¿Qué pasó con la herencia de Lola Beltrán?

Este 7 de marzo cantamos temas como ‘Paloma Negra’ o ‘Cucurrucucu Paloma’ volteando hacia el cielo, pues cumpliría 92 años Lola Beltrán, una de las pioneras dentro de la música ranchera mexicana, misma a la que Google rindió homenaje con un Doodle.

La animación que aparece en la página de inicio de Google muestra a la famosa cantante y actriz con un peinado en chongo, acompañado de una gran flor lila que combina con su atuendo morado de hombros descubiertos y joyería llamativa, mientras canta, quizá, algunos de sus temas más populares.

Este 2024, precisamente el 26 de marzo, se cumplen 28 años de su fallecimiento, y a pesar de que ha pasado mucho tiempo, la disputa por sus bienes y la herencia de Lola Beltrán ha llevado a que María Elena Leal y José Quintín, hijos de la intérprete, se encuentren distanciados.

María Elena Leal, hija de Lola Beltrán. (Cuartoscuro / Francisco Rodríguez)

Hijos de Lola Beltrán: ¿Quiénes se estaban disputando la herencia?

María Lucila Beltrán Ruiz, conocida como Lola Beltrán, se casó con el torero y actor Alfredo Leal Kuri, con quien tuvo a su hija, llamada María Elena Leal.

Sin embargo, también adoptó a José Quintín Enríquez Beltrán, quien después de una larga batalla legal tras el fallecimiento de Lola ‘La Grande’ en 1996, fue reconocido como su hijo póstumo en 2007.

En la actualidad, ni María Elena ni José Quintín mantienen algún tipo de relación gracias a que por muchos años estuvieron peleando la herencia de la famosa cantante, misma que tuvo muchos movimientos en los 9 años que se estaba buscando que a él se le reconociera como hijo de la intérprete.

Herencia de Lola Beltrán: José Quintín revela que su hermana, María Elena Leal, vendió prácticamente todo

En una serie de declaraciones que hizo para el programa De Primera Mano, José Quintín aseguró que, para tener acceso a la parte de la herencia que le correspondía, el proceso tardó alrededor de 14 años en total desde la muerte de Lola Beltrán.

Durante ese tiempo, María Elena Leal vendió gran parte de las propiedades y objetos que pertenecían a su madre, con el fin de no darle a su hermano lo que por ley le correspondía.

Lola Beltrán fue una de las artistas mexicanas más destacadas del siglo XX. (Cuartoscuro)

“Después de esos nueve años (del proceso para reconocerlo como hijo de la actriz) pasaron otros cinco años (…) de largas, tiempo que sirvió en su momento a María Elena para estar vendiendo cosas: terrenos, casas, joyas (…) de todas esas cosas personales de mi mamá no he visto nada: ni el cepillo de dientes, ni las chanclas, ni nada”, aseguró el hombre.

Todo esto lo empezó a hacer Leal desde el fallecimiento de Lola Beltrán y hasta que tuvo que incluir a su hermano en la repartición de bienes, aseguró.

“En su momento, cuando María Elena tuvo su nombramiento de heredera, ella hizo uso y goce de todas las propiedades de mi mamá, bienes muebles e inmuebles, y la estrategia de ella era vender todo”, mencionó José Quintín.

María Elena Leal no hizo una repartición equitativa de la herencia de Lola Beltrán: José Quintín

En la misma entrevista, Enríquez Beltrán dijo que, pese a que su hermana ya había hecho uso de su parte de la herencia e incluso dispuesto de las cosas de su madre al venderlas, le pidió la mitad de lo que quedaba, con lo que la repartición no fue igual.

“De lo que no pudo vender todavía sobre eso pidió el otro 50 por ciento, ya que yo ya había ganado el 50 por ciento, entonces que tú digas así una repetición equitativa, no, no fue; fue el 50 por ciento de lo que quedó”.

María Elena Leal no quería reconocer a su hermano, José Quintín. (Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

Incluso, ella le habría puesto una cláusula para hacerle entrega de algunos bienes de Lola Beltrán. “Entre (las condiciones) venía que ya no la fuera demandar por los 40 mil dólares que me sacaron de Estados Unidos”, pues asegura que María Elena retiró dinero de su cuenta sin autorización.

María Elena Leal confesó no querer dejarle herencia a José Quintín

La hija de Lola Beltrán escribió una carta dirigida a su hermano, en donde revela que, en efecto, no quería dejarle nada de la herencia que dejó ‘La Grande’. De hecho, especificó lo que hizo para ello.

“En esa carta, que escribió de puño y letra, estableció todas las cosas que hizo en su momento para despojarme de todo lo que había dejado mi mamá. Establece que había hecho inversiones en Islas Caimán, sabemos lo que significa eso, es evasión fiscal”, explicó el hombre.

Hasta el momento, Ni José Quintín ni María Elena Leal han vuelto a tener comunicación ni arreglado sus diferencias.