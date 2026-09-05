Asesinato de Zenyazen Escobar: Sheinbaum pide a la FGR informar sobre muerte de diputado de Veracruz

“La Fiscalía General de la República, como saben, atrajo el caso y van a investigar. En el momento que tengan más avances pedimos que lo informen y los informamos”, expresó Sheinbaum. (EFE).

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) que presente un informe cuando tenga los primeros avances de la investigación de la muerte del diputado federal por Veracruz Zenyazen Roberto Escobar García.

Previamente, la FGR informó que investigará la muerte del diputado, quien fue hallado sin vida en el municipio de Puente Nacional, en el estado de Veracruz.

“La Fiscalía General de la República, como saben, atrajo el caso y van a investigar. En el momento que tengan más avances pedimos que lo informen y los informamos”, expresó Sheinbaum a medios tras un evento en San Luis Potosí, centro del país.

Escobar García fue hallado este viernes con un disparo de arma de fuego, informó el secretario de Gobierno estatal, Ricardo Ahued.

El funcionario explicó que el cuerpo del legislador fue localizado en la comunidad de La Gloria, en el municipio de Puente Nacional, cerca de la ciudad de Xalapa, y que peritos estatales recababan indicios para determinar las circunstancias de la muerte.

Ahued confirmó además que las primeras periciales establecieron la intervención de un arma de fuego.

Sin embargo, pidió no anticipar conclusiones sobre la mecánica de los hechos y sostuvo que hasta ese momento las autoridades no consideraban establecido que se hubiera tratado de un atentado o de un ataque contra el vehículo.

Y aseguró que se agotarán “todas las líneas de investigación” para esclarecer los hechos y también el posible móvil de la muerte, y expresó las condolencias del Gobierno de Veracruz, encabezado por Rocío Nahle, a la familia del legislador.

Escobar, de 42 años, representaba al distrito 16 de Veracruz y era secretario de las comisiones de Marina y de Cambio Climático y Sostenibilidad, además de integrante de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad.

Antes de llegar al Congreso federal, fue secretario de Educación de Veracruz durante el Gobierno de Cuitláhuac García (2018-2024), cargo que dejó en octubre de 2023 para participar en el proceso interno del partido Morena rumbo a las elecciones de 2024.