¿Quién es Nancy Ortega, funcionaria de Tecate detenida por intentar pasar 70 kilos de metanfetamina a EU?

Nancy Ortega fue detenida en el cruce dronterizo entre Tecate y EU.

Nancy Beatriz Ortega, una empleada del ayuntamiento de Tecate, Baja California, fue detenida en Estados Unidos con drogas sintéticas. El gobierno local, encabezado por el morenista Román Cota, se deslindó de ella y aseguró que desde el 2 de septiembre dejó de trabajar para ellos.

La Fiscalía del Distrito Sur de Estados Unidos informó que la detención ocurrió desde el pasado 26 de agosto, cuando la mujer, señalada como ciudadana mexicana, supuestamente intentó cruzar 153 libras de metanfetamina, casi 70 kilos.

La droga, según la denuncia, venía oculta en un compartimento no original debajo del piso de los asientos del conductor y de un pasajero de un auto Nissan Rogue 2020.

Los pasajeros del auto intentaron entrar de Tecate a EU, lo que provocó el arresto de Nancy Beatriz Ortega, ahora acusada de importación de sustancias controladas.

Su caso, junto con el de otras personas detenidas por casos relacionados con la frontera entre México y EU, fue remitido a organismos federales estadounidenses encargados a cumplir la ley.

¿Quién es y qué sabemos de Nancy Ortega?

Nancy Ortega Olazagasti sería empleada de la Secretaría del Ayuntamiento de Tecate, dependencia encabezada por Eduardo Macías Flores y adscrita al departamento de Justicia Cívica.

La mujer detenida supuestamente realizaba labores de inspección y notificación, esto de acuerdo con información de transparencia obtenida por el semanario ZETA Tijuana.

Su salario en el gobierno habría sido de 13 mil 654 pesos mensuales.

Ayuntamiento de Tecate se deslinda de Nancy Ortega

Tras la polémica por la detención de Nancy Ortega, el Ayuntamiento de Tecate se pronunció públicamente y aseguró que se separó de la administración municipal dese el 2 de septiembre pasado, días después de su detención al intentar salir de Baja California.

“El gobierno de Tecate es completamente ajeno a los hechos y se deslinda de cualquier conducta que la excolaboradora pudiera haber realizado a título personal. Los actos atribuidos a esta persona no tienen relación alguna con sus funciones ni representan el actuar de la administración municipal”, se lee en un comunicado.

Finalmente, explicaron que le corresponderá a las autoridades competentes las investigaciones y aplicar la ley, con lo que reiteraron su compromiso con la legalidad y transparencia.