¿Cómo operaba la red ligada a Isaac ‘N’, alcalde detenido por robo de autotransporte en Puebla?

Isaac ‘N’ estaría vinculado al grupo criminal conocido como Los Zúñiga, informó el secretario de Seguridad.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, confirmó que Isaac ‘N’, alcalde de Esperanza, Puebla, era el líder de la red dedicada al robo de autotransporte en la carretera Puebla-Veracruz.

El titular de la Secretaría de Seguridad detalló durante la conferencia ‘mañanera’ de este martes, que la red dedicada al robo de transporte de carga operó durante años.

Además, entre los detenidos están Abigail ‘N’, exdirectora de Seguridad Pública del municipio, y Manuel ‘N’, hermano del alcalde.

Isaac ‘N’ estaría vinculado al grupo criminal conocido como Los Zúñiga. El líder de dicha organización, Gerardo ‘N’, fue detenido el 15 de agosto en Cuitláhuac, Veracruz.

¿Qué sabemos de la detención del alcalde de Puebla?

Durante los operativos, los elementos policiales y militares decomisaron 35 armas de fuego —incluidos dos fusiles de alta capacidad de impacto Barrett—, 52 cargadores, 11 vehículos (cuatro con blindaje de fábrica y uno con blindaje artesanal equipado con torreta), además de prendas tácticas, un dron y un dispositivo inhibidor de señal.

Los nueve indiciados y los elementos materiales fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación y la determinación de su situación jurídica.

El tramo carretero entre Puebla y Veracruz se ha consolidado como una de las rutas comerciales más peligrosas de México, donde el asalto al transporte de carga genera pérdidas millonarias y ha operado históricamente bajo la presunta complicidad de autoridades locales.

El hecho ocurre días después del aseguramiento de Said ‘N’, alcalde de Tepeyahualco, investigado por presunto secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

¿Qué sabemos de la detención de Said ‘N’, alcalde de Tepeyahualco?

Said de Jesús ‘N’, presidente municipal de Tepeyahualco, fue detenido por agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de abuso de autoridad o incumplimiento de un deber legal y cohecho.​

El organismo reveló a través de un comunicado que el alcalde, de 33 años, fue localizado y aprehendido en el municipio de San Juan Xiutetelco, como resultado de labores de investigación, ubicación y seguimiento realizadas por agentes ministeriales.​

La orden judicial fue ejecutada luego de las indagatorias iniciadas por la FGE como parte del Operativo Enjambre en torno a las conductas que se le atribuyen al edil, quien quedó a disposición de la autoridad judicial para determinar su situación jurídica.​

La FGE informó que mantendrá las investigaciones para esclarecer los hechos y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes conforme a derecho.

*Con información de Quadratín