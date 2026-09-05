Robo de transporte de carga: ¿Qué artículos son los ‘favoritos’ y qué estados son más peligrosos?

¿Qué mercancías roban más en México? Estos son los productos ‘favoritos’ de los ladrones. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock)

El robo de drones DJI en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) colocó el tema sobre la mesa: ¿cómo va el robo a transportistas en México?

Pese a que el gobierno federal reporta una baja de 52% en el número de robos al transporte de carga durante el primer semestre de este año, se estima que 70 por ciento de los atracos involucran algún tipo de violencia, lo que implica que el problema se ha vuelto más agresivo.

Así lo señala Fernando Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de Arrendadoras de Vehículos (Amave). “Cuando hablamos de robos actualmente, ya hablamos de afectaciones a personas, a los operadores, ya no sólo a las mercancías”, asegura.

Los datos sobre el robo a transportistas en México permiten conocer cuáles son las mercancías más deseadas por los delincuentes y aunque el robo de drones DJI fue muy sonado, esos artículos no aparecen en la lista de los más robados.

Estas son las mercancías más afectadas por el robo a transportistas

Los alimentos y bebidas son el botín favorito de los ladrones de carga. Concentran 30 por ciento de los robos a transportistas durante el segundo trimestre del año, según datos de la firma de gestión de riesgos en cadenas de suministro Overhaul.

Un lejano segundo ligar es para la mercancía diversa (11 por ciento), mientras que el tercer puesto es para las autopartes (9 por ciento), seguidas de productos industriales y de construcción (9 por ciento) y el combustible (7 por ciento).

Kurt Jacobs, vicepresidente de Onest Smartlogistics, explicó a El Financiero que el riesgo no se reparte de manera uniforme entre las industrias. Durante 2025, los sectores más golpeados fueron alimentos y bebidas, combustibles, automóviles, refacciones y electrodomésticos, como televisiones, celulares y consolas de videojuegos.

La diferencia en el nivel de inseguridad para cada mercancía responde a que algunos robos al transporte de carga son dirigidos, es decir, los criminales buscan productos con alta demanda y fáciles de vender de manera ilegal.

Top 3 de estados más afectados por el robo al transporte de carga

Cerca de la mitad de los robos al transporte de carga en México se concentran en la región centro y en tres estados:

Estado de México: 18 por ciento.

18 por ciento. Puebla: 17.9 por ciento.

17.9 por ciento. Guanajuato: 10.8 por ciento.

Además, las estadísticas del robo a transportistas establecen que 85 por ciento de los incidentes ocurre entre lunes y viernes.

Overhaul sugiere que la ventana más peligrosa es por la tarde-noche. 31 por ciento de los casos de robo a transportistas ocurre entre las 18:00 y las 00:00 horas. Otro lapso crítico ocurre entre las 3:00 y 7:00 horas, detalla el reporte trimestral.

Guardia Nacional presume caída de robos al tranporte de carga

El comandante Guillermo Briseño Lobera informó, durante la conferencia mañanera del 11 de agosto, que el robo al autotransporte se redujo en un 52 por ciento. Según las cifras oficiales, este delito pasó de 13 mil 68 casos en 2018 a 6 mil 263 en 2025.

Las autoridades explican que la reducción responde a las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Estrategia ‘Balam’.

Sin embargo, los transportistas señalan que las cifras cuentan solo una parte de la historia. Fernando Noriega, CEO de Idealease México, advierte que el delito no desapareció: se movió.

Los ladrones cambiaron los caminos federales por los anillos periféricos, ya que los primeros están más vigilados, mientras que los otros tramos rodean ciudades y zonas industriales, donde la jurisdicción ya no es federal, sino estatal o municipal.

“Han incrementado los robos en los anillos periféricos, que ya caen en jurisdicción estatal y municipal (...) es ahí donde tenemos que poner el foco, porque hoy nos presentan datos federales”, explicó Noriega a El Financiero.

¿Cómo ocurrió el robo a DJI en el AIFA? Esto sabemos

El robo de drones y artículos de la marca DJI ocurrió la noche del miércoles 19 de agosto.

Algunas versiones apuntan a que el atraco ocurrió cuando integrantes de un grupo armado interceptaron el camión que transportaba los productos luego de que salió de la aduana del AIFA, en el Estado de México.

Las investigaciones aún no detallan de manera pública el punto exacto del asalto, el valor de la mercancía o si hay personas detenidas por su presunta participación en el atraco.

DJI detalló que el botín incluye 348 equipos entre drones, cámaras y accesorios de la marca, de acuerdo con el listado de números de serie que la propia compañía hizo público.

Tras el robo, la marca bloqueó los números de serie de los equipos robados para impedir que puedan ser utilizados y llamó a las personas a no comprar esos productos.