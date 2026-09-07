Activistas de Greenpeace escalan asta del Zócalo y despliegan manta: ‘Presidenta: Proteja Topolobampo’

Activistas de Greenpeace escalan asta de bandera del Zócalo de CDMX en protesta de una planta de amoniaco. (Foto: captura de pantalla)

Integrantes de Greenpeace escalaron la mañana de este lunes 7 de septiembre el asta bandera del Zócalo de la Ciudad de México y desplegaron una manta con el mensaje “Presidenta: Proteja Topolobampo”.

¿La razón? Activistas aseguraron que la manta es en protesta por el proyecto de instalación de una planta de amoniaco en la bahía de Topolobampo, Sinaloa.

Ante esto, el Secretario de Agricultura resaltó que para Sinaloa es indudable la importancia del suministro del amoniaco para los agricultores y la certidumbre que da el hecho de tener a la mano un insumo tan esencial para hacer producir la tierra, además de los beneficios que conlleva el tener la planta en el Estado.

Por esta razón, desde las primeras horas de la mañana, los activistas comenzaron a subir por el asta, de aproximadamente 100 metros de altura, para visibilizar su rechazo al proyecto y exigir a las autoridades que detengan su instalación.

De acuerdo con Greenpeace, la planta podría generar serios impactos ambientales y problemas de contaminación en la zona, por lo que los manifestantes decidieron trasladar su protesta hasta uno de los puntos más emblemáticos de la capital.

Los activistas continuaron con la protesta de manera pacífica mientras avanzaban por el asta y desplegaban la manta dirigida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Bomberos acuden al Zócalo de CDMX por activistas de Greenpeace

Ante la presencia de los manifestantes en lo alto del asta bandera del Zócalo de CDMX, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al lugar para mantenerse atentos ante cualquier eventualidad.

Los bomberos llevaron una escalera telescópica para apoyar en caso de que fuera necesario realizar el descenso de los integrantes de Greenpeace.

La protesta también podría derivar en sanciones administrativas debido al uso del asta y del lábaro patrio. Por ejemplo, por usar el lábaro patrio, los responsables podrían ser sancionados con una sanción administrativa, es decir, una multa económica o un arresto de hasta cuatro años.

Sin embargo, las autoridades deberán determinar las posibles responsabilidades y medidas aplicables a los manifestantes. Hasta el momento, la protesta se mantiene de manera pacífica en el Zócalo capitalino.

Con información de Quadratín