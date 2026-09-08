EU ataca petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz: Irán amenaza a Kuwait y Bahréin

Durante los primeros días de septiembre Estados Unidos e Irán han reanudado sus ataques en el estrecho de Ormuz. (Foto: EFE)

Estados Unidos atacó este martes varios petroleros iraníes cerca de la isla de Jarg, en el estrecho de Ormuz, según reportaron medios tanto estadounidenses como iraníes, lo que provocó la amenaza del país persa de responder contra embarcaciones de Kuwait y de Bahréin.

Según la agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), uno de los petroleros fue atacado en Jarg, sin provocar heridos.

La radiotelevisión estatal IRIB reportó otra embarcación atacada en el puerto de Jask, más al sur del estrecho de Ormuz, también sin dejar ninguna víctima.

Funcionarios estadounidenses confirmaron a medios como la CNN y Fox que el Ejército de EU atacó petroleros iraníes, vinculados a la Guardia Revolucionaria, en respuesta a intentos de agresión previos contra un buque de la Armada de Estados Unidos.

¿Cuáles fueron los objetivos alcanzados por EU en Irán?

Según Fox, que cita a altos funcionarios, los objetivos alcanzados estaban cerca de la isla iraní de Jarg y del puerto de Jask, y estas operaciones se enmarcan en la campaña económica para aumentar la presión sobre Teherán.

La Guardia Revolucionaria, a través de un comunicado recogido por Tasnim, advirtió que los petroleros de Kuwait y Bahréin “serán blanco de ataques” como respuesta a las acciones estadounidenses.

“Ante los actos atroces del Ejército estadounidense, que ataca varios petroleros de la República Islámica de Irán, advertimos a todas las tripulaciones de petroleros en los muelles de Kuwait y Bahréin, donde operan estos terroristas y que son cómplices de sus fechorías, que abandonen inmediatamente sus buques, ya sea que estén anclados o en el muelle, porque serán blanco de ataques”, reza el comunicado.

Irán dice haber capturado un submarino de EU

La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que ha capturado un submarino no pilotado “avanzado” de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz.

“Las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria han capturado uno de los submarinos no tripulados más modernos e inteligentes del ejército terrorista estadounidense a la entrada del estrecho de Ormuz”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por medios iraníes.

La captura del dron submarino se produjo en “una compleja operación de inteligencia al amanecer”, añadió la fuente.

“Este buque submarino inteligente incorpora la tecnología más avanzada del mundo en el campo de la exploración submarina y fue entregado a la flota del ejército terrorista estadounidense en 2025”, aseguró la Guardia Revolucionaria.

La televisión estatal iraní identificó el submarino como un Dive-LD, de 5,8 metros de largo, un peso de tres toneladas y la capacidad para operar a profundidades de hasta 6,000 metros durante 10 días.

En la última semana se ha intensificado la guerra entre Estados Unidos e Irán, con ataques estadounidenses contra territorio y buques iraníes y el bombardeo como respuesta por parte de Teherán de objetivos y barcos estadounidenses en Oriente Medio, todo ello en medio del pulso por el control de Ormuz.