Negociaciones de paz en riesgo: Irán ataca Bahréin y Kuwait tras bombardeos de EU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a la izquierda, y el rey de Bahréin, Hamad bin Isa Al Khalifa, sostuvieron reunión en el palacio Al-Sakhir cerca de Zallaq, Bahréin, el jueves 25 de junio. (Eric Lee/Pool Foto via AP)

Irán lanzó drones y misiles este domingo contra Bahréin y Kuwait en respuesta a los ataques aéreos de Estados Unidos que alcanzaron a la República Islámica, y amenazó con que podría producirse una “parálisis total” de las negociaciones para poner fin a la guerra si Washington continúa con sus ataques.

Los esfuerzos por reabrir el estrecho de Ormuz sin la supervisión directa de Irán desencadenaron el fuego cruzado que ahora atenaza a la región y han puesto en peligro las negociaciones para un alto el fuego duradero.

Un organismo marítimo multinacional supervisado por la Marina de Estados Unidos afirmó el sábado 27 de junio que ampliaría una ruta cerca de Omán en el estrecho de Ormuz para permitir el tráfico tanto de entrada como de salida, lo que abre un nuevo foco de tensión con Teherán.

¿Por qué Irán reanudó los ataques?

En los últimos días, Irán ha atacado en dos ocasiones a buques que transitaban por una ruta del lado omaní del estrecho respaldada por un organismo de Naciones Unidas.

Irán insiste en que, tras la guerra, sólo él debe gobernar la estrecha boca del golfo Pérsico por la que antes pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo. El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, reiteró ese punto de vista durante una visita oficial a Irak el domingo.

“Cualquier interferencia en este asunto, cualquier intento de establecer arreglos nuevos o separados de los que actualmente está llevando a cabo la República Islámica de Irán, sólo conducirá a más complicaciones, retrasará la reapertura del estrecho de Ormuz y aumentará el nivel de tensión, tal como en las últimas dos noches fuimos testigos de incidentes en el estrecho de Ormuz que llevaron a un aumento de la tensión y la confrontación”, dijo en Bagdad.

Estados Unidos e Irán aún debaten los términos de un acuerdo de paz provisional, incluidos asuntos como permitir el paso de buques por la estrecha boca del golfo Pérsico, levantar los bloqueos y sanciones de Estados Unidos, y abordar el futuro de las reservas iraníes de uranio altamente enriquecido. En virtud del memorando de entendimiento firmado a principios de este mes, Estados Unidos e Irán tienen 60 días para concretar los detalles.

Los ataques amenazan con hacer descarrilar el acuerdo antes de que pueda finalizarse. La continuación de los combates en Líbano, donde un soldado israelí murió por fuego de Hezbolá a primera hora del domingo, también ha amenazado el acuerdo.

Kuwait y Bahréin reportan los ataques de Irán

El ejército de Kuwait indicó que las defensas antiaéreas interceptaron drones y misiles iraníes entrantes el domingo por la mañana, justo después de los ataques estadounidenses.

Kuwait, que alberga una importante base del Ejército de Estados Unidos, dijo que detectó e interceptó dos misiles balísticos y que no había reportes de heridos ni de daños.

El Ministerio del Interior de Bahréin dijo que los ataques iraníes dañaron un edificio residencial cerca del aeropuerto internacional y que nadie murió. El ministerio difundió fotos de un edificio de ocho pisos que mostraban el último piso completamente destruido, lleno de escombros y con las ventanas reventadas.

¿Cuál es la relación de Bahréin con EU?

En Bahréin está la 5ª Flota de la Marina de Estados Unidos, cuya base allí fue objeto de ataques repetidos durante la guerra. El edificio dañado el domingo no estaba cerca del cuartel general de la flota, en el centro de Manama.

El Ministerio de Exteriores de Bahréin emitió un comunicado en el que condenó lo que calificó como “una peligrosa escalada que revela que lo que Teherán está haciendo no es un acto pasajero ni un incidente aislado, sino más bien un enfoque deliberado y un patrón sistemático de agresión repetida”.

La Guardia Revolucionaria, un cuerpo paramilitar iraní, se atribuyó la responsabilidad de ambos ataques.