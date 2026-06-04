Negociación de Trump con Irán se ‘estanca’: Hezbolá rechaza acatar condición de EU para un alto al fuego

No se observaron avances en las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán tras el peor estallido de violencia en semanas, y después de que la milicia Hezbolá, respaldada por Teherán, rechazara el jueves una tregua mediada por Estados Unidos en el Líbano.

El presidente Donald Trump afirmó que las conversaciones para un alto el fuego se encuentran en su fase final. Anteriormente, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán había declarado que las negociaciones se habían estancado.

El miércoles, Irán lanzó misiles y drones contra Kuwait y Baréin, causando la muerte de una persona y dejando decenas de heridos en el principal aeropuerto de Kuwait, después de que Estados Unidos atacara un petrolero con destino a la República Islámica.

En Líbano, militantes de Hezbolá afirmaron negarse a acatar las condiciones del alto el fuego anunciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos apenas unas horas antes. Al menos cuatro personas murieron en ataques israelíes, según informó Associated Press. El ejército israelí declaró que Hezbolá lanzó varios cohetes contra sus soldados, sin que se registraran heridos.

Preguntado el jueves sobre el rechazo de Hezbolá al alto el fuego, Trump dijo: “No me rechazaron a mí” y afirmó que “nos llamaron” para discutir un cese de hostilidades.

A pesar de los continuos combates, los precios del petróleo cayeron tras tres días de ganancias, impulsados ​​por el optimismo de los inversores tras el anuncio estadounidense del acuerdo de tregua en el Líbano.

Los constantes ataques militares israelíes en la zona se han convertido en un obstáculo importante para Trump, que busca retirar a Estados Unidos de la guerra con Irán que él mismo inició.

Trump asegura que el alto al fuego con Irán ‘está cerca’

Trump ha afirmado repetidamente que un acuerdo está cerca, a pesar de que Irán se niega a ceder ante sus exigencias sobre su programa nuclear y sus condiciones para la reapertura del estrecho de Ormuz.

Antes de la guerra, esta vía marítima transportaba una quinta parte del suministro mundial de petróleo, pero ha estado prácticamente interrumpida desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. Representantes del sector han advertido que los precios podrían dispararse de nuevo a medida que se agoten las reservas.

El jueves, Trump afirmó en una publicación en redes sociales que se encuentra “en plena fase de las negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán”. No dio más detalles sobre las conversaciones y aprovechó la publicación para criticar duramente la votación de la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, para detener la guerra.

Si bien no pondrá fin a la campaña militar estadounidense contra Irán, esta medida refleja la creciente impopularidad del conflicto en Estados Unidos y la preocupación del propio partido de Trump por el impacto del conflicto en las elecciones de mitad de mandato.

Trump publicó el mensaje apenas unas horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, dijera que “no se ha logrado ningún progreso tangible en el proceso de negociación” con Estados Unidos, según informó la agencia de noticias semioficial Tasnim.