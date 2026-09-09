La contadora del narco: Griselda Arredondo, la mexicana por la que el FBI ofrece una recompensa

Griselda Margarita Arredondo Pinzón fue acusada en Nueva York por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, según el Gobierno estadounidense. (Departamento de Estado).

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 2 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Griselda Margarita Arredondo Pinzón, señalada como una presunta operadora financiera de alto rango del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Arredondo Pinzón, también conocida como “Gris”, es señalada por las autoridades estadounidenses como integrante del CJNG, organización que el gobierno de Estados Unidos tiene designada como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con un comunicado de la secretaría estadounidense, Arredondo Pinzón y otras personas presuntamente dirigieron durante la última década un esquema internacional de fraude dirigido contra estadounidenses que poseen propiedades de tiempo compartido en México.

Según el Departamento de Estado, la operación habría lavado cientos de millones de dólares en ingresos alternativos para financiar el comercio de drogas y armas del CJNG.

Arredondo Pinzón fue acusada el 27 de octubre de 2025 ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York por los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero.

El Departamento de Estado indicó que la recompensa busca obtener información que permita llevar a Arredondo Pinzón ante la justicia mediante su arresto y/o condena.

Las autoridades estadounidenses solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero se comunique con el FBI. En Estados Unidos, los informantes pueden acudir a la oficina local de la agencia, mientras que quienes se encuentren fuera del país pueden contactar a la Embajada o Consulado de Estados Unidos más cercano.

El comunicado señala que todas las identidades de quienes proporcionen información serán mantenidas estrictamente confidenciales. Los funcionarios gubernamentales y empleados no son elegibles para recibir la recompensa.