‘El Jardinero’ gana tiempo: Juez frena entrega del líder del CJNG a Estados Unidos

Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, obtuvo una suspensión que, por ahora, impide su extradición a EU.

Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, obtuvo una suspensión que, por ahora, impide su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por una corte federal de Columbia por acusaciones relacionadas con tráfico de drogas y lavado de dinero.

El ex jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) presentó un amparo ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México. En la demanda cuestionó la audiencia del 1 de mayo, realizada de manera remota como parte del proceso de extradición.

Flores Silva argumentó que durante esa audiencia quedó en estado de indefensión, pues señaló que no tuvo comunicación adecuada y que no estuvo presente su abogado particular.

¿Por qué ‘El Jardinero’ no será extraditado a EU?

El juez Alberto Ávila Muñoz concedió la medida cautelar, con lo que ‘El Jardinero’ no podrá ser trasladado a Estados Unidos mientras se resuelve el juicio de amparo relacionado con su extradición.

El expediente señala que, en un primer momento, el juez había rechazado tramitar el amparo al considerar que los actos reclamados no eran de aquellos que pudieran causar un daño que no pudiera repararse posteriormente.

Sin embargo, la defensa de Flores Silva impugnó esa decisión. El asunto llegó al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal, que revocó la resolución y ordenó admitir la demanda.

A partir de esa determinación, el juez Ávila Muñoz ordenó la suspensión de plano y de oficio, una medida que impide que el acusado sea entregado al país que solicita su extradición mientras continúa el proceso judicial.

La resolución establece que la entrega física de una persona a otro Estado podría generar afectaciones que ya no podrían repararse, por lo que consideró necesario mantener suspendida la extradición hasta que exista una resolución definitiva sobre el amparo.

¿De qué se le acusa a ‘El Jardinero’?

Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’, ha sido señalado por autoridades como uno de los integrantes del CJNG que habría ocupado una posición relevante dentro de la organización tras la caída de otros mandos.