¿'Lord Lamborghini’ se queda sin ‘chamba’?: Tribunal Electoral de Coahuila quita curul a Antonio Flores

Antonio Flores es un empresario que en los últimos años ha ingresado a la política, esto de la mano de su familia, así como vínculos cercanos con el gobierno de la 4T.

Saltillo, Coah.- El Tribunal Electoral del Estado de Coahuila (TEEC) propinó este viernes un duro revés al diputado del Partido del Trabajo (PT), Antonio Flores Guerra, “Lord Lamborghini”.

Por orden judicial, el legislador deberá ceder de manera inmediata su curul en el Congreso local para que sea ocupada por su suplente, garantizando así el derecho al ejercicio efectivo del cargo.

La resolución judicial determina que la suplencia de Fernando Rodríguez González subsistirá durante todo el periodo ordinario de sesiones que comenzó este primero de septiembre, y concluye el 31 de diciembre, con la actual Legislatura en funciones.

Antonio Flores quedó suspendido de sus funciones derivado de inasistencias injustificadas durante el periodo electoral pasado, en el que el militante del Partido del Trabajo (PT) buscaba su reelección como diputado local.

Este hecho ocurrió el mismo día que fue detenido por agentes del estado al negarse a detener la marcha del vehículo que conducía cuando le fue marcado el alto por agentes municipales de Múzquiz, de donde es originario.

El pleno del Tribunal local enfatizó que la diputación no puede ser ejercida de manera simultánea por la persona propietaria y la suplente, blindando así los derechos políticos de este último para el desempeño de sus funciones.

El Pleno determinó que la consecuencia jurídica prevista en el artículo 32 de la Ley Orgánica comprende el periodo ordinario de sesiones que inició el primero de septiembre del 2026.

“En consecuencia, la suplencia de Fernando Rodríguez González subsiste”, enfatizo Karla Verónica Félix Neira, presidenta del TEEC. “...no puede haberse ejercido simultáneamente la misma diputación por la persona propietaria y por la persona suplente, por lo que deben garantizarse los derechos inherentes al ejercicio efectivo del cargo”.

Para dar cumplimiento inmediato a esta sentencia, el Tribunal local ordenó al Congreso de Coahuila emitir una declaratoria instrumental que deje en firme esta situación jurídica, sin que esto implique una nueva valoración sobre el origen de la suplencia.

Con esta resolución, el Partido del Trabajo perdió también una de dos representaciones que tenía en el Congreso de Coahuila, el organismo político, México Avante, que apenas este año logró constituirse como partido en la entidad, logró colarse en la recta final de la LXIII Legislatura.