‘Nuevo León no aguanta más’: Alcaldes mandan carta a Sheinbaum para que actúe contra Samuel García

Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, Nuevo León, mandó una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en la que exige acciones en contra del gobierno de Samuel García.

Dicha carta fue firmada por el Congreso de Nuevo León, empresarios regios, gobiernos locales de Santa Catarina, San Nicolás, Santiago, Sabinas Hidalgo, Galeana, Anáhuac, Allende, entre otras. Además, fue respaldada por el PRD local, el PAN y la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro ‘Alito’ Moreno.

“Nuevo León no aguanta más”, fue el mensaje principal de la carta, donde se calificó como un “estado fallido” a la entidad y aseguró que hay una crisis de extorsión a empresas, ausencia de resultados y confrontación permanente.

Agregó que la administración de Samuel García se ha dedicado a perseguir a quienes piensan distinto y “secuestrar recursos”, lo que provoca que las instituciones no funcionen, según él.

“Queremos inversión, pero con seguridad. Queremos infraestructura, pero con planeación y cuentas claras. Queremos crecimiento, pero con legalidad y certeza”, escribió Adrián de la Garza.

El alcalde regio continuó con la acusación de supuesta extorsión de dependencias estatales del sector privado, lo que catalogó como un “cobro de piso oficial”, basado en un mecanismo de aportaciones.

Denunció que Nuevo León lleva cuatro años sin un presupuesto aprobado debido a la falta de consenso, y la falta de planeación ha llevado a la entidad a un “quebranto” y el “saqueo” de organismos estatales.

¿Qué pide Adrián de la Garza a Claudia Sheinbaum?

Adrián de la Garza, otros alcaldes y empresarios pidieron a la presidenta Claudia Sheinbaum que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción actúen conforme a la ley en Nuevo León.

Con ello, ni piden sentencias anticipadas, sino que se investiguen las supuestas irregularidades que denunció Adrián de la Garza y compañía sobre Samuel García, para quien Morena busca juicio político.

El llamado es “con respeto”, para obtener soluciones a las problemáticas económicas y de seguridad que exige el estado.

“Presidenta: Nuevo León necesita su intervención institucional. Nadie debe estar por encima de la ley. Los firmantes tenemos las pruebas y estamos en toda la disposición de colaborar con las autoridades federales para que se investigue y sancione. Solo así se podrá restituir el dinero que corresponde a la gente de Nuevo León y recuperar la gobernabilidad para nuestro estado”, se lee en la carta.