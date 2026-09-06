Emboscan a exalcalde de Coahuayutla, Guerrero: PRD condena asesinato de Gilberto Dorantes

Gilberto Dorantes Basurto se desempeñaba como subdirector de la policía de La Unión de Isidoro Montes de Oca, Guerrero. (Foto: Quadratin Guerrero)

Gilberto Dorantes Basurto, exalcalde del municipio de Coahuayutla de José María Izazaga, asentado en la región de la Costa Grande de Guerrero, fue asesinado durante la noche del sábado 5 de septiembre, de acuerdo con información de autoridades locales.

Según las primeras versiones sobre lo ocurrido, el exedil habría sido emboscado cuando transitaba por un tramo de la carretera federal que comunica al municipio de Zihuatanejo con Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las autoridades señalaron que, al momento del ataque, Dorantes Basurto se desempeñaba como subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de La Unión de Isidoro Montes de Oca.

¿Cómo fue el atentado contra Gilberto Dorantes?

El exalcalde viajaba a bordo de una patrulla de la Policía Municipal, acompañado por dos elementos de la corporación, cuando un grupo de sujetos armados habría interceptado la unidad y abierto fuego contra sus ocupantes.

El ataque ocurrió poco después de las 20:00 horas en circunstancias que todavía son investigadas por las autoridades. Como consecuencia de la agresión, Gilberto Dorantes Basurto y uno de los policías que lo acompañaban murieron en el lugar.

Un tercer elemento policiaco resultó gravemente lesionado durante el ataque. Tras la agresión, fue auxiliado y trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Personal de la Fiscalía General del Estado de Guerrero se trasladó hasta el sitio para realizar las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada con el propósito de preservar posibles indicios y permitir que los peritos llevaran a cabo las investigaciones iniciales.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para la realización de las necropsias de ley y los procedimientos correspondientes antes de ser entregados a sus familiares.

PRD condena asesinato de Gilberto Dorantes

El asesinato del exalcalde generó reacciones en el ámbito político de Guerrero. Durante la mañana de este domingo, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en Guerrero expresó sus condolencias por el homicidio de Gilberto Dorantes Basurto y condenó los hechos de violencia registrados en la región.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales oficiales, el partido señaló que no es tolerable que la violencia continúe arrebatando la vida de personas y exigió a las autoridades federales y estatales el esclarecimiento del crimen.

El PRD demandó una investigación seria que permita identificar y detener a los responsables materiales e intelectuales del homicidio, además de establecer las circunstancias precisas en las que ocurrió el ataque.

La dirigencia partidista también manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de trabajo de Dorantes Basurto, y llamó a las autoridades a evitar que hechos de esta naturaleza se conviertan en parte de la cotidianidad de los habitantes de la Costa Grande.

Gilberto Dorantes Basurto había ocupado anteriormente la presidencia municipal de Coahuayutla de José María Izazaga y posteriormente continuó vinculado a tareas relacionadas con la seguridad pública en la región.

En marzo de 2015, su hijo Junior Dorantes, de entonces 21 años, fue asesinado por una célula delictiva que lo habría secuestrado y exigido un millón de pesos, en Chilpancingo.