Asesinan a Juan Carlos Mezhua: Fue alcalde de Zongolica, Veracruz, y líder del PRD

Juan Carlos Mezhua fue emboscado y asesinado en un rancho de su propiedad. (Foto: Quadratin Veracruz)

Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, en la zona centro del estado de Veracruz, y líder social, fue asesinado en la entidad veracruzana durante la mañana de este domingo.

Su propia página de redes sociales confirmó el asesinato e indicó el repudio a las estrategias de seguridad que se han implementado por parte del gobierno estatal y federal, debido a que consideró que el asesinato es una consecuencia de la misma.

“Con profunda tristeza informamos que han ASESINADO a nuestro líder Juan Carlos Mezhua. Repudiamos las acciones sin resultados de la gobernadora y la presidenta de la república. Aquí los resultados de su estrategia de Paz, cuando la única paz es para los delincuentes. Juan Carlos era un hombre de íntegro y de mucho oficio político, un gran ser humano. Pedimos a todos eleven una oración por su eterno descanso”, señalaron en sus redes sociales

Mezhua fue presidente municipal de Zongolica ubicado en la zona serrana y predominantemente indígena, además dirigente del ahora extinto PRD y buscaba formar un partido político en el estado, con la que aseguraba que estaba preparando toda la plataforma política para poder competir en las siguientes elecciones.

Además, era empresario y ganadero, que tenía una amplia cercanía con la población de la región serrana en el centro del estado, quienes a través de sus redes sociales han manifestado sus condolencias por el asesinato.

De acuerdo con versiones extraoficiales, el político y empresario fue citado en su rancho en la comunidad Piedras Blancas, donde tenía una trituradora de piedras supuestamente para un negocio. Al lugar acudió únicamente él, pero fue emboscado y asesinado.

¿Qué informó la Fiscalía de Veracruz sobre el asesinato de Juan Carlos Mezhua?

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó que abrió una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio.

“A través de la Fiscalía Regional Córdoba se ha iniciado una carpeta de investigación. En seguimiento, se encuentran en curso las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos por parte de fiscales, peritos y policías ministeriales”, afirmó en un comunicado.

Dicho asesinato se registró justamente durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a la entidad veracruzana, quien acude a la conmemoración de la Armada de México.