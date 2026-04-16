Puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo invierten 900 mdd

Contecon Manzanillo prevé aumentar el número de grúas operando en su terminal, ampliar la infraestructura de ésta para ampliar su capacidad hasta 2.4 millones de contenedores anuales. [Fotografía. Cuartoscuro]

Los puertos de Lázaro Cárdenas y el de Manzanillo invertirán alrededor de 900 millones de dólares para aprovechar las condiciones de México como punto de conexión para el intercambio de mercancías desde Asia y con rumbo a Estados Unidos.

Las administraciones de ambos puertos buscan ampliar su capacidad de operación y modernizar los equipos en los siguientes años.

En el puerto de Manzanillo el comienzo del año ha sido de estancamiento debido a los conflictos geopolíticos, la continuación de la guerra arancelaria, en donde México ya movió sus piezas para imponer gravámenes a productos asiáticos, y a un consumo interno presionado por la inflación.

Pese a ello, José Antonio Contreras, director general de Contecon Manzanillo, indicó que su proyección es que el comercio internacional desde y hacia México continuará estabilizandose, con perspectivas de crecimiento para los siguientes años, por lo que es importante ampliar la infraestructura del puerto.

Contecon Manzanillo prevé aumentar el número de grúas operando en su terminal, ampliar la infraestructura de ésta para ampliar su capacidad hasta 2.4 millones de contenedores anuales, así como incrementar el papel del ferrocarril en el despacho de mercancías.

“No solo es una expansión, si no que estamos dotando a la terminal de tener facilidades, dotar una terminal ferroviaria, tener un muelle diseñado para los megabuques”, refiere Contreras.

La cuarta fase de su crecimiento finalizará en el 2026, con inversiones que superan los 527 millones de dólares, unos 9 mil 500 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Además de la capacidad adicional para procesamiento de carga contenerizada, el Contecon Manzanillo renovará su apuesta por el transporte intermodal, que implica la ampliación de las vías ferroviarias que permitirán el movimiento de carga en ferrocarril, así como la reducción en los tiempos de traslado.

“Para Ciudad de México podemos reducir dos o tres días, de planificación de la carga y descarga, también ha cambiado ese modelo, el cliente puede hacer una planificación más adecuada, en qué momento está su contenedor, si ya está liberado, qué día se va a cargar, hay otra entrada, en dónde va y en que pueda generar”, agregó Contreras.

El éxito de la carga transportada vía ferrocarril, depende de factores externos, propios del sector transporte, que no solo enfrenta disrupciones por accidentes, sino que sufre descarrilamientos, bloqueos y huelgas de trabajadores.

Debido a ello, Contecon Manzanillo no ha podido alcanzar su meta de transportar entre el 40 y el 50 por ciento de la carga en ferrocarril; sin embargo, espera que mejore la cantidad de mercancías movilizadas en este medio de transporte.

Afectado

¿Cómo será la expansión del Puerto de Lázaro Cárdenas?

En este puerto de Michoacán la apuesta es por el incremento de capacidad para tener una mejor posición frente a la demanda próxima, con un estrategia clara: captar el transbordo de mercancías provenientes de Asia para distribuirlas hacia Centroamérica y la costa este de Estados Unidos.

“Trabajamos con nuestros clientes para aumentar los tráficos hacia EU. Nos asegurarnos de que tengamos la infraestructura portuaria correcta. Para esto también estamos haciendo modernización y ampliación de la infraestructura dentro de la terminal, ampliación de los edificios donde hacemos mantenimiento de los equipos y las grúas”, refirió en entrevista Beatriz Yera, directora general de APM Terminals.

La terminal de Lázaro Cárdenas apuesta por un mayor tráfico de mercancías en ferrocarril, pero el reto de la efectividad en el traslado está presente en toda la red.

CoAPM Terminals aceleró su inversión por 350 millones de dólares para tener una capacidad por encima de los 3 millones de contenedores anuales.

“Vemos un gran potencial en la conectividad ferroviaria que va desde nuestro puerto hasta los principales centros de consumo. Entonces estamos hablando hacia futuro poder, digamos, seguir desarrollando ese corredor y vemos también que Lázaro Cárdenas es un pilar de ese bloque comercial hacia Norteamérica”, agregó Yera.

El gobierno federal anunció la inversión pública de 55 mil 179 millones de pesos en puertos, mientras que la proyectada con recursos privados asciende a 241 mil 51 millones de pesos, esto para la realización de obras prioritarias en nueve puertos.