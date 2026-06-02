A días del Mundial, Nuevo León confirma su primer caso de gusano barrenador en humanos

Nuevo León registró el primer caso de miasis por gusano barrenador en un hombre.

A días del Mundial 2026, Nuevo León registró el primer caso de miasis por gusano barrenador en un hombre, según el Semanario de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud (SSa)

El caso apareció en el registro de la semana epidemiológica número 20, con corte al 29 de mayo, y ha generado preocupación.

Aunque no se han revelado muchos datos del caso, los reportes indican que la víctima sería un hombre de 84 años del municipio de Linares. El paciente permanece internado en la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los datos públicos de la Secretaría de Salud muestran que en el país ya se han registrado 254 casos en seres humanos. El estado que más infecciones ha reportado es Veracruz, con 66.

Los registros también permiten conocer que en ganado bovino, equino, ovino y otros, Nuevo León suma un total de 235 casos positivos de miasis por gusano barrenador.

¿Qué es el gusano barrenador?

La miasis por gusano barrenador es una infección producida por larvas de mosca que se alimentan del tejido vivo de mamíferos como ganado y humanos, rara vez en aves.

La miasis por gusano barrenador puede ser provocada por dos especies de mosca: la del nuevo mundo, que se encuentra en el hemisferio occidental (Sudamérica y El Caribe); y la del viejo mundo que se encuentra en el hemisferio oriental (Asia y África).

Las larvas pueden infestar heridas muy pequeñas, como puede ser la picadura de una garrapata o incluso el ombligo de los recién nacidos.

El gusano barrenador ha sido uno de los problemas más importantes que enfrentan los ganaderos en el país. (Cuartoscuro: Isabel Mateos Hinojosa)

¿Cómo prevenir el gusano barrenador?

El gobierno federal explicó que mantener una buena higiene personal es clave para reducir riesgos de adquirir esta infección de miasis, especialmente en niñas y niños, personas adultas mayores, personas con poca o nula movilidad, personas en situación de vulnerabilidad y en quienes tienen contacto frecuente con animales.

“A esto se suma la recomendación de utilizar ropa protectora, como manga larga y pantalones, cuando se realizan actividades en el campo o cerca de animales, así como el uso de repelentes autorizados en piel y ropa para evitar la presencia de moscas”, añadió la Secretaría de Salud.

En el caso de los animales de compañía, la prevención implica una revisión constante. “Observar con atención zonas como orejas, patas, cola, hocico y pelaje permite detectar a tiempo cualquier herida, irritación o lesión en la piel", explicó la dependencia federal.

Si se identifica alguna, indicó la SSa, es importante limpiarla, mantenerla protegida y acudir de inmediato con un médico veterinario autorizado.

“También se recomienda evitar que el animal se lama o rasque la zona afectada, ya que esto puede agravar la lesión”, subrayó.