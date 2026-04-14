Muere adulto mayor en Oaxaca con miasis por gusano barrenador; infección se originó en las muelas

La miasis es una afección provocada por larvas de mosca que invaden tejidos vivos asociada al gusano barrenador del ganado.

Un hombre de 88 años falleció en Oaxaca tras presentar un cuadro clínico complejo, en el que se combinaban múltiples enfermedades crónicas y una infección poco frecuente por miasis asociada al gusano barrenador.

El deceso ocurrió en el Hospital Civil ‘Aurelio Valdivieso’, donde el paciente recibía atención médica. De acuerdo con la agencia Quadratín Michoacán, el hombre presentaba una infección que se habría originado en la zona de las muelas.

Los Servicios de Salud de Oaxaca informaron que el paciente padecía enfermedad de Parkinson desde hacía más de 30 años, además de otras comorbilidades que comprometían de forma severa su estado de salud y su evolución médica.

Salud Oaxaca afirma que caso de miasis es aislado

Durante su hospitalización, el adulto mayor recibió atención especializada conforme a los protocolos establecidos. Igualmente, se activaron los mecanismos de vigilancia epidemiológica para el seguimiento del caso y su notificación, como parte de las acciones de salud pública.

Las autoridades sanitarias aclararon que el fallecimiento está relacionado principalmente con sus enfermedades preexistentes, las cuales influyeron de manera determinante en su deterioro. La miasis fue considerada una condición asociada, no la causa directa de la muerte.

Asimismo, señalaron que se trata de un evento aislado, por lo que no representa un riesgo para la población en general. Aun así, se mantiene la vigilancia epidemiológica para descartar cualquier posible situación de salud pública.

Autoridades piden prevención ante gusano barrenador en humanos

La miasis es una afección provocada por larvas de mosca que invaden tejidos vivos, y en este caso se asocia con la plaga conocida como gusano barrenador del ganado, la cual afecta principalmente a animales, aunque puede presentarse en humanos en condiciones específicas. Este caso representa el primer fallecimiento reportado en la entidad vinculado a esta infección.

Los Servicios de Salud de Oaxaca hicieron un llamado a las personas cuidadoras de pacientes con enfermedades discapacitantes o en condiciones vulnerables, a reforzar las medidas de higiene, especialmente en el cuidado de heridas como llagas, úlceras, cortaduras o cirugías recientes.

Indicaron que una atención adecuada y oportuna puede prevenir complicaciones relacionadas con la infestación por larvas de la mosca Cochliomyia hominivorax, conocida como gusano barrenador, reduciendo así riesgos adicionales en pacientes con salud comprometida.

Con información de Quadratín y Óscar García / Corresponsal.