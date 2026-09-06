Estreno de ‘La Granja VIP’ 2026 HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el reality show?

Este domingo se estrena 'La Granja VIP' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro).

La segunda temporada de La Granja VIP se estrena este domingo, en un porgrama que presenta 20 celebridades listas para dejar atrás las comodidades y enfrentar la vida en el campo.

El reality show arranca esta noche para competir directamente con La Casa de los Famosos México, con una transmisión en vivo que podrá seguirse por televisión abierta y distintas plataformas digitales. Adal Ramones y Kristal Silva estarán al frente de la temporada.

¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP 2026 EN VIVO?

El estreno de la temporada 2 de La Granja VIP es hoy domingo 6 de septiembre a las 20:00 horas, por Azteca UNO. También podrá seguirse en el sitio web oficial de Azteca UNO y en la app TV Azteca En Vivo.

Para quienes buscan seguir la convivencia durante todo el día, el contenido 24/7 estará disponible en Disney+, con acceso a las cámaras del rancho.

¿Quiénes participan en La Granja VIP Segunda Temporada?

La segunda edición tendrá 20 participantes, frente a los 16 de la primera temporada. Hasta ahora, la producción ha confirmado a 14 famosos:

Los seis nombres restantes se conocerán durante el estreno.

¿Quién conduce La Granja VIP 2026?

La conducción del programa en vivo estará a cargo de Adal Ramones y Kristal Silva, mientras que Malleza será la host digital.

Los críticos serán Flor Rubio, Ferka, Linet Puente y Rey Grupero, además de Alfredo Adame, ganador de la primera temporada.

¿Cómo funcionan las dinámicas de ‘La Granja VIP’?

La competencia tiene estas dinámicas semanales: lunes de Capataz, martes de Duelo, miércoles de Asamblea, jueves de Salvación, viernes de Traición y domingo de Gala.

Las nominaciones se realizan frente a frente durante las jornadas de Asamblea y Traición. En las galas de eliminación, el expulsado puede nominar directamente a un compañero para la semana siguiente.

La segunda edición amplía el elenco y conserva la estructura semanal de la competencia.

¿Qué significa ser peón en ‘La Granja VIP’?

El rol de peón implica perder comodidades dentro de la competencia. Entre sus obligaciones están dormir en El Granero, levantarse antes que los demás, recolectar huevos, ordeñar vacas y preparar el desayuno, además de cumplir tareas del Capataz.

Además, el peón no puede competir por el puesto de Capataz ni ser invitado a dormir en su habitación. Los martes, el Capataz debe elegir a un peón y a un granjero para disputar el Duelo de Nominación; quien pierde queda nominado.

La Granja VIP: ¿Cuál es el premio del programa?

La primera temporada terminó con Alfredo Adame como ganador y un premio de 2 millones de pesos, aunque no se ha confirmado si el monarca de esta edición recibirá la misma cantidad.

Los famosos entran al aislamiento sin sus celulares, desconectados de las redes sociales y sin conocer directamente qué ocurre afuera.

Ante esto, creadores altamente activos como La Bebeshita y Kunno compartieron sus últimos mensajes antes del aislamiento, mientras que Niurka compartió que dejó organizadas sus responsabilidades y el cuidado de sus nueve perros.