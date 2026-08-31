Estreno de la temporada 2 de ‘La Granja VIP’: Fecha, hora, granjeros, conductores y lo que debes saber

Estos son los detalles de la segunda temporada de 'La Granja VIP'. (Foto: Cortesía TV Azteca/Cuartoscuro)

La temporada 2 de La Granja VIP está a punto de comenzar y, con ello, nuevos famosos llegan al reality show para enfrentarse a una competencia que pone a prueba sus habilidades, convivencia y estrategia mientras realizan las tareas diarias como limpiar el establo, ordeñar vacas y cuidar a los cerdos.

Los participantes de La Granja VIP 2026 han sido revelados poco a poco y hasta el momento todavía no se conocen a los 20 granjeros que tratarán de mantenerse en la competencia y convertirse en ganadores.

Niurka Niurka es apodada 'la mujer escándalo' por las situaciones en que se ha involucrado. (Cuartoscuro)

¿A qué hora se estrena ‘La Granja VIP’ temporada 2?

El primer programa de la segunda temporada del reality show se transmite el domingo 6 de septiembre.

La gala de estreno comenzará a las 8:00 p.m., tiempo del centro de México, momento en el que se conocerán los detalles de la llegada de los nuevos granjeros a la competencia.

¿Dónde ver el estreno de ‘La Granja VIP’ 2026?

El estreno de La Granja VIP se transmite en vivo por Azteca Uno, a través de televisión abierta. Durante la primera temporada, TV Azteca también habilitó la señal gratuita durante las primeras semanas mediante su cuenta oficial de YouTube, página web y aplicación, pero para la nueva edición no se ha mencionado nada.

Asimismo, el reality show se podrá seguir a través de Disney+, plataforma de streaming que cuenta con la transmisión de 24/7 de La Granja VIP.

¿Quiénes son los participantes confirmados para la nueva temporada de ‘La Granja VIP’?

Hasta el momento, la nueva entrega contempla un elenco de 20 granjeros, aunque la producción continúa con la revelación los nombres de los famosos que se unen a la competencia.

La lista de participantes confirmados hasta ahora está integrada por:

Carlos Trejo

Ivonne Montero

Kenny Avilés

Kevyn Contreras, conocido como ‘El Comediante Bicolor’

Kunno

Rafael Mercadante

Fernando Lozada

María Karunna

Niurka Marcos

Mónica Escobedo

La Bebeshita

La Coreañera

Natalia Alcocer

¿Qué pasa cada día en ‘La Granja VIP’?

La dinámica de La Granja VIP está distribuida a lo largo de la semana, con diferentes pruebas y actividades que pueden modificar el rumbo de la competencia.

Lunes: se lleva a cabo el reto para convertirse en El Capataz , quien tiene la responsabilidad de dar órdenes, asignar tareas y procurar el funcionamiento de la granja. Además, obtiene beneficios como una habitación con mayores comodidades y la inmunidad durante la semana.

se lleva a cabo el reto para convertirse en , quien tiene la responsabilidad de dar órdenes, asignar tareas y procurar el funcionamiento de la granja. Además, obtiene beneficios como una habitación con mayores comodidades y la inmunidad durante la semana. Martes: llega El Duelo , en el que el Capataz elige a un peón y a un granjero para participar en un juego. El participante que pierda queda en la placa de nominados.

llega , en el que el Capataz elige a un peón y a un granjero para participar en un juego. El participante que pierda queda en la placa de nominados. Miércoles: se realiza La Asamblea , momento en el que los participantes, cara a cara, designan a uno de sus compañeros para ponerlo en riesgo. De esta manera se completa el grupo de nominados.

se realiza , momento en el que los participantes, cara a cara, designan a uno de sus compañeros para ponerlo en riesgo. De esta manera se completa el grupo de nominados. Jueves: es el turno de La Salvación , prueba en la que uno de los participantes puede obtener el beneficio de salir de la zona de riesgo.

es el turno de , prueba en la que uno de los participantes puede obtener el beneficio de salir de la zona de riesgo. Viernes: llega La Traición . El ganador de La Salvación tiene la posibilidad de modificar la placa al elegir a uno de los nominados para salvarlo y colocar en su lugar a otro granjero.

llega . El ganador de La Salvación tiene la posibilidad de modificar la placa al elegir a uno de los nominados para salvarlo y colocar en su lugar a otro granjero. Domingo: se realiza la Gala de Eliminación, en la que uno de los participantes abandona la competencia después de enfrentarse a la decisión del público.

¿Quiénes son los conductores de la temporada 2 de ‘La Granja VIP’?

Para la segunda temporada, Adal Ramones retoma su papel como conductor principal, luego de haber encabezado la primera edición. Kristal Silva también participó como conductora durante la primera temporada y continúa para esta nueva edición.

Además, Mallezaa, nombre artístico de Marielle Zannie, vuelve como host digital y es la encargada de acercar al público a lo que ocurra dentro y fuera de la granja mediante las plataformas digitales.

El panel de críticos para la nueva temporada de La Granja VIP está integrado por Flor Rubio, Ferka, Rey Grupero y Linet Puente, quienes analizan y comentan lo que ocurra a lo largo de la competencia.