Final de ‘MasterChef 24/7′ EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver al ganador del reality show?

Este domingo es la gran final de 'MasterChef 24/7', donde uno de los cocineros se lleva el premio de campeón. (Foto: Cortesía TV Azteca)

La temporada 24/7 de MasterChef está a punto de cocinarse por completo con la gran final del reality show, donde cuatro concursantes compiten por el millonario premio.

Luego de casi 15 semanas de competencia, los participantes de MasterChef 24/7 finalmente apagaran los fogones del set, pero no sin antes preparar alimentos una vez más, convencer a los jueces y conocer al campeón de la edición.

Ixdit Vega es una de las finalistas de 'MasterChef 24/7'. (Foto: Cortesía TV Azteca)

¿Dónde ver la final de MasterChef 24/7 EN VIVO?

La final de MasterChef 24/7 se transmite EN VIVO este domingo 30 de agosto a través de la señal de Azteca UNO.

También existen otras opciones para seguir la última gala de la temporada: la transmisión estará disponible mediante el sitio web y la aplicación de TV Azteca En Vivo, además de Disney+, aunque se requiere de una suscripción con costo.

Como una opción adicional, la gran final también llegará a algunas salas de Cinépolis.

¿A qué hora ver la final de MasterChef 24/7 HOY?

El último programa de la actual temporada de MasterChef comienza HOY domingo 30 de agosto a las 20:00 horas, tiempo del centro de México.

Durante esta emisión se conocerá al ganador de la primera edición del formato 24/7, quien será elegido después de enfrentarse al último reto de la competencia.

¿Quiénes son los finalistas de MasterChef 24/7?

Después de las últimas eliminaciones de la temporada, cuatro cocineros consiguieron su lugar en la gran final:

Ixdit Vega

Flor Ramírez

Claudia Ruiz

Bruno Bautista ‘Lancer’

Los cuatro participantes llegaron hasta la última etapa después de superar los distintos retos de la competencia y las evaluaciones de los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena.

La última eliminación ocurrió el jueves 27 de agosto, cuando Michelle tuvo que abandonar la cocina a pocos días de la final. Con su salida quedaron definidos los cuatro finalistas.

¿Cuál es el premio para el ganador de MasterChef 24/7?

El ganador de MasterChef 24/7 recibe 2 millones de pesos, además del trofeo y título que corresponde al campeón del reality show.

El monto fue anunciado por Claudia Lizaldi al inicio de la temporada, cuando presentó ante todos los participantes el trofeo que estaría en juego durante la competencia.

Lista de eliminados de MasterChef 24/7

A lo largo de la temporada, más de veinte cocineros estuvieron en la competencia. Estos son los participantes que quedaron fuera antes de la gran final (en orden de salida):

Además, cabe destacar que María y ‘Antrax’ no aparecen en la lista porque no fueron eliminados. La cocinera salió de la competencia luego de presentar problemas de salud.

En el caso de Antrax, sufrió un accidente en el cual se cortó su dedo de manera profunda y por indicaciones médicas no pudo seguir.

Con esta lista se completa el camino de los participantes de la primera edición de MasterChef 24/7, que este domingo finalmente conoce a su ganador.