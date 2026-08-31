‘A prueba la autoridad moral de Morena en 2027’: Rosa Icela llama a mantener la unidad

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, durante la 5ta reunión plenaria de Morena en la Camara de Diputados.

En el próximo proceso electoral federal y los locales de junio de 2027 “se pondrán a prueba” la “honestidad y la autoridad moral” de “nuestro movimiento”, por lo que es imperativo mantener la unidad y el buen comportamiento en Morena, advirtió la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a diputados y senadores morenistas.

Al participar en la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Rodríguez alertó a los legisladores que “ninguna candidatura puede estar por encima del proyecto de nación ni de la estabilidad de nuestro movimiento”.

Enfatizó que “la honestidad y la autoridad moral no deben quedar solo en el discurso”, sino que son cualidades que “se deben construir todos los días” e insistió en la necesidad de evitar los “privilegios personales” entre los legisladores y servidores públicos.

La secretaria de Gobernación les expresó, además, que es momento de mantener “una conducta a la altura de los principios que dieron origen al movimiento; la autoridad moral se construye todos los días; la honestidad no es un discurso, es una forma de vida, una obligación política y la principal fortaleza de la transformación”.

La funcionaria insistió en que “el proceso electoral que se aproxima pondrá a prueba al movimiento; habrá competencia, como corresponde a una democracia, habrá legítimas aspiraciones y definiciones partidistas”.

Por ello –destacó– “en los momentos decisivos debemos recordar que los cargos son transitorios y que el mandato del pueblo es permanente. Ninguna posición vale la división del movimiento y ninguna visión electoral justifica apartarnos de nuestros principios; ninguna visión individual puede estar por encima de México”.

Rosa Icela llama a los senadores a mantener la unidad

En tanto, al acudir al Senado de la República a la plenaria de su partido, Rosa Icela Rodríguez demandó a los senadores “mantener la unidad y colocar el proyecto político por encima de las aspiraciones individuales”.

Afirmó que “México se mantiene firme ante un escenario internacional de incertidumbre debido a la fortaleza económica, los avances en materia de pacificación y la gobernabilidad”.

No obstante, en los encuentros con ambos grupos de legisladores morenistas les insistió en “cerrar filas y concretar las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum”.

“Pocos países tienen la fortuna de contar con una mandataria respaldada de manera tan contundente por la mayoría de la población, una mujer con visión de Estado, honesta, inteligente, valiente, trabajadora y con mucho amor a la patria”, recalcó.

Este respaldo popular “nos obliga a ser los mejores servidores públicos, los mejores legisladores, los mejores políticos y políticas para corresponder a la confianza del pueblo de México, que es invaluable”, afirmó.

Subrayó que esta etapa exige “responsabilidad, visión de Estado y capacidad de anteponer el interés colectivo sobre cualquier otro, para avanzar en los cambios que requiere el país”.

¿Qué dijo Rosa Icela Rodríguez sobre Enrique Inzunza?

En entrevista en el Senado, Rosa Icela comentó que la salida del senador Enrique Inzunza de la bancada morenista no afectará la aprobación de las reformas de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que cuentan con la mayoría, y adelantó que la presidenta Sheinbaum no presentará ninguna iniciativa preferente este 1 de septiembre.

De cara al siguiente periodo ordinario de sesiones, que arrancará este martes, la secretaria delineó que entre las próximas propuestas de reforma que se avecinan figuran cambios constitucionales para establecer que quien contienda por la Presidencia de la República o gubernaturas cuente únicamente con la nacionalidad mexicana.

Además, modificaciones a la Ley Orgánica Federal; cambios a la legislación forestal y ambiental; una nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Feminicidio; reformas en materia de movilidad y migración; modificaciones a la Ley de Inversión Extranjera; el paquete anticorrupción, así como las leyes de Ingresos y de Egresos para 2027, entre otras.