La decisión que Morena no explicó

Rubén Rocha Moya pasó 112 días fuera del gobierno de Sinaloa. Regresó convencido de que el momento político había cambiado. Llevaba un comunicado cuidadosamente construido: la Fiscalía General de la República (FGR) no había encontrado elementos para proceder en su contra; las acusaciones estadounidenses respondían a intereses políticos e injerencistas; el verdadero objetivo era dañar a la Cuarta Transformación. Parecía el cierre de un episodio; treinta y cuatro horas después solicitó licencia indefinida.

Desde entonces, casi todas las explicaciones se han concentrado en el gobernador; muy pocas se han detenido en el comportamiento de Morena. Y, sin embargo, quizá ahí esté la parte más reveladora de la historia.

Lo primero que hizo el partido no fue defender a Rocha ni descalificar el expediente estadounidense. Afirmó que el regreso había sido una decisión personal; después vinieron Ricardo Monreal, los gobernadores morenistas y, finalmente, la presidenta Claudia Sheinbaum. Ninguno puso en el centro de su mensaje las acusaciones del Departamento de Justicia. Sheinbaum lo redujo a una fórmula que no admitía réplica jurídica: ningún interés personal puede estar por encima de los intereses del pueblo y de la nación. Los gobernadores no hablaron de pruebas; hablaron de madurez y de responsabilidad. El debate ya no era la investigación, era si resultaba pertinente que Rocha regresara.

Ese desplazamiento no es menor; cuando un sistema político cambia el objeto de la conversación con esa rapidez, casi nunca está respondiendo al expediente. Está administrando sus consecuencias. Rocha había intentado fundir ambas historias; su comunicado no lo defendía sólo como gobernador; defendía al movimiento. Convertía un expediente individual en un expediente colectivo. La reacción de Morena hizo exactamente lo contrario: sin romper el discurso de soberanía ni conceder validez a las acusaciones de Estados Unidos, aisló la decisión y devolvió el regreso al ámbito estrictamente personal.

Esa fue, probablemente, la decisión más importante de toda la secuencia.

Porque el verdadero dilema nunca consistió en entregar o no entregar a Rubén Rocha Moya. Ese planteamiento supone que sólo existían dos opciones: confrontar a Washington o respaldar incondicionalmente al gobernador. Los hechos sugieren una tercera vía: mantener intacta la narrativa de soberanía, sostener que las autoridades mexicanas son las únicas competentes para investigar y, al mismo tiempo, retirar el respaldo político al personaje que concentra el costo del expediente.

No es una contradicción, es una separación deliberada entre el plano jurídico y el plano político.

Vista así, la rapidez de Morena adquiere otro significado. No parece el comportamiento de un partido sorprendido por el regreso de uno de los suyos. Parece el de una organización que intenta impedir que un expediente estatal termine escalando hacia el centro del poder. Rocha podía seguir defendiendo su situación jurídica; Morena enfrentaba otra discusión. En Sinaloa hay más de 13 mil elementos federales y la seguridad está en manos de la Federación: eso no es control, es la prueba de que el gobierno local ya no sostiene el territorio. A eso se sumaban el deterioro de la confianza institucional y una presión internacional que no se disolvió con el comunicado del gobernador ni con la investigación de la FGR.

Por eso conviene mirar lo que Morena hizo, no lo que dijo. El discurso casi no se movió; la conducta, sí. Dejarlo solo no era un juicio moral sobre su culpabilidad; era una forma de contener el daño político antes de que el nombre de Rocha se volviera, para el resto del país, el nombre del partido.

Cuando Rocha se volvió a ir, todavía intentó pegar su salida al movimiento: Sinaloa, la nación y la transformación estaban, escribió, por encima de todo. El partido ya había tomado la decisión inversa. El costo político no debía seguir distribuyéndose entre todos, debía concentrarse otra vez en quien le dio origen.

Antes del Fin

Todavía es pronto para saber el desenlace jurídico del caso; lo que ya se ve es otra cosa. No siempre se entrega a alguien poniéndolo en manos de otro; a veces basta con dejar de sostenerlo. Si esa lectura es correcta, las treinta y cuatro horas del regreso de Rubén Rocha Moya no marcarán el final de un expediente, marcarán el momento en que Morena decidió que la prioridad ya no era defender a un gobernador, sino impedir que su historia terminara convirtiéndose en la historia del movimiento entero.