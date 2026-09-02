¿Quién fue ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo’? Vendió planchas y cumplió su sueño de ser músico

Jonathan ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, estuvo desde el comienzo con la banda cuando se presentaban en pequeños foros y universidades, pero su carrera como músico fue interrumpida de manera abrupta por un crimen ocurrido en Atizapán, Estado de México.

‘Honas’ Meléndez fue asesinado el 1 de septiembre junto con su esposa embarazada y una de sus hijas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga el caso y ya confirmó la detención de dos hombres señalados como probables responsables.

Pero antes de dedicarse por completo a la música, ‘Honas’ tuvo otros trabajos y etapas lejos de su carrera musical.

'Honas' Meléndez (derecha) fue encontrado sin vida tras una reunión con su socio, informó la Fiscalía del Edomex. (Foto: Cuartoscuro) (Galo Cañas Rodríguez)

¿Quién fue ‘Honas’ Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo?

Jonathan Meléndez comenzó su vida laboral lejos de los escenarios. En una entrevista con Javier Paniagua, publicada en 2024, recordó que durante su adolescencia trabajó en telemarketing, donde se encargaba de vender planchas por teléfono.

“Era muy buen vendedor de telemarketing, hablaba a las personas para que me compraran cosas en ofertas. Se me daba bien, esto cuando yo fui adolescente, pero después estudié diseño publicitario y de ahí pasé a la música”, explicó.

Su camino como tecladista de Camilo Séptimo comenzó en 2013 y un año después lanzó ‘Portales’, su primer sencillo. En 2014 también llegó el EP ‘Maya’, producción en la que aparecen canciones como ‘No confíes en mí’ y ‘Te veo en el 27’, temas en los que ‘Honas’ participó como compositor y arreglista.

“Es padre recordar ese tiempo atrás cuando éramos jóvenes y nos queríamos comer el mundo, pero ahora nos detenemos para saber dónde estuvimos hace diez años y ver cuánto hemos crecido o ver nuestros errores”, relató en la misma entrevista.

'Honas' Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, junto a su esposa Ana Paula. (Foto: Captura Instagram)

Los primeros años de Camilo Séptimo estuvieron marcados por presentaciones en espacios pequeños y universidades de la UNAM, entre ellas la FES Aragón y la FES Zaragoza. Aquellos escenarios fueron parte de una etapa en la que la agrupación comenzaba a construir el público que posteriormente la acompañaría en recintos de mayor capacidad.

El crecimiento llegó de la mano de canciones como ‘Miénteme’, incluida en el álbum Óleos. Con el paso de los años, Camilo Séptimo fue invitado a distintas ediciones del Vive Latino y llegó a presentarse en el Auditorio Nacional.

En 2025, la agrupación realizó una gira que incluyó una presentación en el Palacio de los Deportes, un escenario muy distinto a aquellos primeros foros donde comenzaron a tocar.

En cuanto a su vida personal, Jonathan ‘Honas’ Meléndez mantenía un perfil relativamente privado. Estaba casado con una mujer identificada como Ana Paula y, de acuerdo con la información difundida sobre el caso, la pareja tenía dos hijos, un niño de 6 y una niña de tres años, además esperaba a otro bebé cuando ocurrió el asesinato del músico.

Esto sabemos del asesinato de Jonathan ‘Honas’ Meléndez

El homicidio del músico ocurrió el 1 de septiembre en un departamento de la torre residencial del fraccionamiento Grand Viure, en la Zona Esmeralda de Atizapán, Estado de México.

De acuerdo con información de la Fiscalía del Estado de México, ‘Honas’ fue localizado sin vida junto con su esposa, quien tenía cuatro meses de embarazo, una niña de tres años y una mujer de 21 años. Las víctimas fueron encontradas atadas y con heridas causadas por arma de fuego.

Según información difundida por Telediario, uno de los amigos del músico acudió al departamento después de que ‘Honas’ le pidiera previamente que avisara a las autoridades en caso de que no pudiera contactarlo. El tecladista habría tenido una reunión con un socio con quien ya existían problemas.

La Fiscalía mexiquense confirmó posteriormente la detención de dos hombres: Diego Sebastián ‘N’, señalado como socio del músico y productor y como probable responsable del homicidio múltiple, así como Gerardo ‘N’, quien también es investigado por su posible participación.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló en un comunicado que Diego Sebastián ‘N’ habría aprovechado la relación de confianza con una de las víctimas para ingresar al domicilio.