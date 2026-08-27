Muere Ana Lucía, la cuñada del ‘Burro’ Van Rankin: ‘¿Qué hago con tanto dolor?’

David Faitelson se unió a las condolencias para la familia del ‘Burro’ Van Rankin tras la muerte de Ana Lucía Bleizeffer. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ Cuartoscuro)

Ana Lucía Bleizeffer, cuñada del conductor de televisión Jorge ‘Burro’ Van Rankin, falleció luego de presentar constantes problemas renales, por los cuales tuvo que recibir dos trasplantes de riñón a lo largo de su vida.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Magda Bleizeffer, esposa de ‘Burro’ Van Rankin, quien a través de sus historias de Instagram se despidió de su hermana, a quien llamó su “guerrera favorita” y su ídola.

“Mi vasha, te me fuiste. ¿Ahora qué hago con tanto dolor? Mi angelita hermosa, siempre te voy a amar”, escribió en una de sus publicaciones. Magda también indicó que aún no puede creer que su hermana ya no esté con ella.

En sus historias, explicó que un día antes había estado con Ana Lucía e incluso se tomaron algunas fotografías desde el hospital: “Te extraño tanto, siento que todo esto es una pesadilla, no lo puedo creer”, escribió.

Luego de que se confirmó el fallecimiento, diferentes colegas de Jorge Van Rankin enviaron sus condolencias a la familia de Magda Bleizeffer, entre ellos el comentarista deportivo David Faitelson.

“Un abrazo para el querido Jorge ‘El Burro’ Van Rankin y para su esposa Magda. Están viviendo un momento muy doloroso en familia. Pronta resignación”, escribió en una publicación en su cuenta de X.

¿Qué enfermedad tenía Ana Lucía, la cuñada de ‘Burro’ Van Rankin?

Hasta este momento se desconoce cuáles fueron las causas de muerte de Ana Lucía Bleizeffer; sin embargo, padecía algunos problemas de salud previos, según compartía en sus redes sociales.

La cuñada de ‘Burro’ Van Rankin fue diagnosticada con diabetes mellitus, de acuerdo con sus redes sociales. Esta enfermedad se presenta cuando el páncreas no produce suficiente insulina para regular los niveles de azúcar en la sangre, de acuerdo con el portal especializado en salud Cleveland Clinic.

Esta enfermedad puede ocasionar efectos secundarios en el organismo a largo plazo, entre ellos problemas cardiovasculares, daño nervioso, insuficiencia renal, afecciones en la piel y en la salud bucal.

Además, Ana Lucía padeció insuficiencia renal. Esta enfermedad se presenta cuando los riñones dejan de trabajar como deberían, lo que provoca que ya no puedan eliminar los desperdicios y el agua adicional de la sangre, de acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer.

El portal agrega que las personas que padecen enfermedad renal en estadio terminal deben someterse a diálisis, un tratamiento que ayuda a los riñones a limpiar la sangre de los desechos, o a un trasplante de riñón.

Esta última fue la opción a la que se sometió la cuñada del ‘Burro’. En 2015, su papá le donó uno de sus riñones; sin embargo, ocho años después se dio a conocer que Ana Lucía necesitaba un segundo trasplante.

En aquella ocasión, el presentador de televisión compartió una historia en su cuenta de Instagram, donde posó junto a su cuñada en el hospital y expresó su deseo de que saliera adelante a pesar de la enfermedad.

“Ánimo mi querida Ana, estoy seguro de que pronto estarás fuera de ahí. Dame la oportunidad de verte fuera de ahí, una vez más”, escribió el presentador en su momento.

Desde ese momento, Ana Lucía se mantuvo activa en sus redes sociales, donde compartía parte de su proceso como una persona que vivía con diabetes y un trasplante de riñón.

Además, un día antes de su fallecimiento compartió algunas publicaciones desde la sala de hemodiálisis del hospital, a través de las cuales se despidió de este tratamiento. En un segundo post agradeció a su donadora de riñón; sin embargo, se desconoce si llegó a realizarse el trasplante.

Tras su muerte, Magda Bleizeffer aseguró que su hermana fue aguerrida hasta el último momento: “Mi guerrera favorita desde chiquita, la que luchó hasta el final, mi ídola en toda la extensión de la palabra, te amo”, indicó.