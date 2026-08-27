⁠¡Con música y degustaciones! Feria Artesanal del Café y Chocolate en CDMX: Fecha, sede y todos los detalles

La Feria Artesanal del Café y Chocolate 2026 contará además con degustaciones y música (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, Ancestrum).

La Feria Artesanal del Café y Chocolate prepara una nueva edición en el corazón de Coyoacán, con una propuesta que reúne productos mexicanos y proyectos dedicados al trabajo artesanal alrededor de estos ingredientes. El encuentro también contempla actividades culturales para acompañar el recorrido de los visitantes.

Durante tres días, el público podrá acercarse a distintas propuestas de café, chocolate, cacao y artesanías, además de conocer el trabajo de productores y emprendedores mexicanos.

¿Cuándo y dónde será la Feria Artesanal del Café y Chocolate?

La Feria del Café y Chocolate se realizará el viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de septiembre de 2026 en Coyoacán, Ciudad de México.

La sede será Av. Francisco Sosa 171, colonia Del Carmen, Coyoacán. La entrada será gratuita y el horario confirmado es de 12:00 a 20:00 horas durante los tres días.

En este sitio, ubicado en la emblemática zona del centro de Coyoacán, los visitantes podrán conocer las diversas propuestas reunidas para esta edición.

Esto es lo que habrá en la Feria Artesanal del Café y Chocolate 2026

El encuentro principalmente contará con expositores especializados en café y chocolate artesanal, además de degustaciones y venta de productos.

Sin embargo, la propuesta también contempla una muestra de artesanías y productos provenientes de distintas regiones de México. Entre los estados confirmados por parte de expositores se encuentran Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

La oferta incluye café, chocolate, cacao y otros productos artesanales, así como algunas novedosas propuestas gastronómicas relacionadas con estos ingredientes.

Además de las degustaciones, Feria del Café y el Chocolate contará con música y danza folclórica

Además de la oferta gastronómica y artesanal, la feria contempla sorpresas para sus visitantes, que van desde degustaciones, música en vivo, danza folclórica y experiencias culturales.

De este modo, los visitantes podrán probar distintas propuestas y recorrer los espacios de productores, artesanos y emprendedores mientras disfrutas del programa cultural, el cual de momento no ha sido revelado de manera oficial por la organización del evento, a cargo de Ancestrum.

Café Pezmatal, uno de los proyectos de la Feria del Café y Chocolate

Entre los proyectos difundidos para la feria se encuentra Café Pezmatal, un café con causa originario de la Sierra Norte de Puebla.

El emprendimiento ofrece productos como café, canela y piloncillo granulado, además de otros artículos. Su historia está ligada a un proyecto familiar que busca apoyar el tratamiento de su pequeño hijo, quien vive con epidermólisis bullosa, enfermedad que también es conocida como ‘piel de mariposa’, tal y como lo explicó la organización en sus comunicaciones.

Esto sabemos sobre la organización de la Feria Artesanal del Café y Chocolate

El encuentro es organizado por Ancestrum Casa de la Tradición Mexa, proyecto dedicado al desarrollo de festivales culturales y gastronómicos relacionados con las tradiciones, sabores y oficios de México.

Esta feria, como otras que organizan a lo largo del año, reúne a productores, artesanos, emprendedores y proyectos gastronómicos; en esta ocasión, en torno al café, el chocolate y el cacao, con espacios destinados a conocer y adquirir productos elaborados de manera artesanal. Además de que la entrada es libre, habrá degustaciones para que los visitantes ‘se animen’ a llevarse algunos productos.