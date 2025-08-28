Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025: Fecha, horario, cómo llegar y lo que debes saber

El festival tiene lugar en la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México y la entrada será gratuita. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Con chocolate, nata o simplemente espolvoreado con azúcar, el pan de muerto es muy esperado todo el año y no hay nada como acompañarlo con una buena taza de chocolate caliente o un café con canela y azúcar.

A pesar de que todavía no han comenzado las fiestas patrias —las cuales traerán consigo el Festival del Chile en Nogada— ¡ya tenemos fecha para la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto!

Se trata de uno de los festivales más completos, debido a que no solo ofrece delicias para el paladar con sus diferentes variedades de panes de muerto, sino que cuenta con expositores, actividades artísticas y hasta shows en vivo.

¿Cuándo y dónde será la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025?

Para la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025 habrá que esperar unas semanas, ya que el evento se celebrará el 25 y 26 de octubre de 2025, en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

El festival gastronómico se llevará a cabo en el Centro de Convenciones Churubusco y la entrada será gratuita, por lo cual, solo gastarás en los alimentos o artesanías que decidas comprar.

Fecha : sábado 25 y domingo 26 de octubre

: sábado 25 y domingo 26 de octubre Hora : de 11:00 a 19:00 horas.

: de 11:00 a 19:00 horas. Dónde: Centro de Convenciones Churubusco

¿Qué habrá en la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025?

Este año, el festival contará con más de 100 expositores que ofrecerán una gran variedad de productos. Entre las delicias que estarán disponibles se encuentran:

Café en grano y molido de diferentes regiones de México.

Chocolate artesanal en barra, polvo y bebidas calientes.

Pan de muerto en versiones tradicionales, rellenas, veganas y sin azúcar, presentado por panaderías artesanales, locales y caseras.

Mezcal, tequila y la bebida típica “mosquitos”.

Artesanías y artículos para altares del Día de Muertos.

En esta ocasión, habrá más de 100 expositores quienes llevarán pan de muerto y chocolate atersanal. (Foto: Cecilia L. García)

La feria también contará con un área gastronómica donde se podrán disfrutar platillos como tortas, hamburguesas y antojitos mexicanos como tlayudas e incluso es posible que existan opciones gourmet.

A pesar de ello, te recomendamos estar pendiente de los organizadores del evento, debido a que serán ellos quienes compartan la información de los expositores, así como de los alimentos que se encontrarán.

Se espera que, tal como en años pasados, el evento incluya actividades culturales y de entretenimiento para toda la familia, como: presentaciones de danza folclórica, stands de maquillaje y personajes caracterizados como catrinas y catrines.

¿Cómo llegar a la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto 2025?

El festival gastronómico se realizará en el Centro de Convenciones Churubusco, el cual está ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, colonia San Diego Churubusco, en la alcaldía Coyoacán.

Llegar a este lugar es muy sencillo, debido a que la estación General Anaya (de la Línea 2, color azul) del Sistema de Transporte Colectivo Metro está frente al Centro de Convenciones.

En caso de que desees acudir, debes considerar que la Feria del Café, Chocolate y Pan de Muerto suele tener una alta afluencia de personas, por lo cual es ideal llegar temprano para disfrutar del evento sin aglomeraciones.

Aunque el ingreso es gratis, ten en cuenta que los productos que quieras probar o llevar a casa no lo son, así que lo mejor será llevar efectivo para poder disfrutar al máximo del evento y probar las distintas variedades de pan que habrá.

¿Habrá otras Ferias del Pan de Muerto en la Ciudad de México?

Además del festival gastronómico que se hará en Coyoacán con motivo del Día de Muertos, habrá un Festival Artesanal de Café, Chocolate y más. Edición: Pan de Muerto, en donde se podrá disfrutar de la preparación.

El evento tiene lugar el próximo sábado 4 y domingo 5 de octubre en la calle Jalapa número 38 de la colonia Roma Norte en la Ciudad de México y la entrada para este evento también es gratuita.

Además de la Feria del Pan de Muerto en Coyoacán, habrá una en la colonia Roma. (Foto: Cecilia L. García)

En el Festival Artesanal de Café, Chocolate y más edición: Pan de Muerto se podrá encontrar una zona gastronómica con comida mexicana e internacional, desfile de catrinas, un altar de muertos y un stand en donde podrás disfrazarte de catrín o catrina.

Además, se brindarán talleres para maquillar catrinas, así como para aprender a hacer chocolate en metate. El evento se hará en un horario de 10:00 de la mañana 7:00 de la noche.