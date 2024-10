¿Cuánto pan de muerto es saludable comer?

¡No importa como prefieras el pan de muerto! Con ajonjolí, espolvoreado con azúcar, relleno de frutas o cubierto con chocolate, esta es una deliciosa preparación que no puede faltar en las ofrendas del Día de Muertos o solo como un postre.

Y, ¿quién no ha disfrutado de comerse más de una pieza con un sabroso chocolate caliente? Si tú también has caído en esta práctica, debes saber que, tristemente, no es recomendable, ya que puede ser negativo para la salud.

¿Cuántas calorías tiene el pan de muerto?

Aunque el pan de muerto tiene un sabor delicioso, debes tener en mente que este contiene una gran cantidad de calorías, grasas y carbohidratos, los cuales no resultan para nada positivos en la salud si se consumen en exceso.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indica que un pan de muerto pequeño, es decir, de aproximadamente 100 gramos, puede contener hasta ¡417 kilocalorías! en una sola pieza.

Es un alimento que puede dañar al organismo si se consume en exceso. (Foto: Especial El Financiero) (Nación321/Cuartoscuro)

Esto quiere decir que un solo pan contiene casi la quinta parte de las kilocalorías que una persona sana debe consumir al día, las cuales van de mil 600 a 3 mil, dependiendo de si se trata de un hombre o una mujer y la actividad física que realicen, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Cuánto pan de muerto se puede comer para evitar daños al organismo?

El IMSS explica que “no se trata de no comer pan de muerto, sino de saber hacerlo”, ya que la cantidad que se consume es relevante, pues además de tener más de 400 kilocalorías, una pieza de 100 gramos contiene:

329 miligramos de sodio.

17.76 gramos de grasa.

53.28 gramos de carbohidratos.

9.2 gramos de proteínas.

Por este motivo, la institución agrega que la recomendación es consumir sólo medio pan de muerto chico con azúcar, es decir solo 50 gramos aproximadamente de este alimento. ¡Ojo! Sin ningún tipo de relleno.

El IMSS recomienda comer solo medio pan de muerto pequeño, es decir 50 gramos del alimento. (Foto: @Tu_IMSS)

Esta cantidad de pan de muerto cuenta con 208 kilocalorías, mucho menos que las de una pieza entera y en caso de que quieras acompañarlo con una bebida, puedes optar por una taza de café o de té sin azúcar, ya que éstos no aportarán ningún tipo de caloría.

Si no son de tu agrado, agrega un vaso de leche descremada, ya que esta aporta 84 calorías, de acuerdo con el IMSS, lo que es mejor que una taza de chocolate caliente, pues este cuenta con 288 calorías.

¿Qué pasa si como mucho pan de muerto todos los días?

Si a pesar de conocer la recomendación, estás pensando en comer una gran cantidad de pan de muerto en esta temporada, debes tener en cuenta que consumir este alimento en exceso, tiene efectos secundarios en la salud.

Puede aumentar el riesgo a padecer enfermedades

El consumo de calorías debe ser el necesario para el cuerpo, ya que estas brindan energía para poder realizar actividades y si no se usan, entonces se almacenan en el organismo en forma de grasa hasta que se gasten, de acuerdo con Mayo Clinic.

“Si consumes más calorías que las que quemas, aumentas de peso”, agrega el sitio web especializado en salud.

El Gobierno de México señala que un exceso de calorías en el cuerpo se traduce en problemas, ya que se puede desarrollar: sobrepeso, problemas cardiovasculares e hipertensión.

La nutrióloga Dania Karenina Gil Orozco, entrevistada por El Financiero, agrega que el pan dulce contiene una gran cantidad de grasas saturadas, las cuales son dañinas para el organismo.

Consumir demasiado pan de muerto, elevará la cantidad de calorías que consumes, lo que puede desencadenar problemas de salud. (Foto: @Tu_IMSS)

Medline Plus indica que estas pueden causar la acumulación de colesterol en las arterias incrementando el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y problemas cerebrovasculares.

“Bajar el consumo de alimentos que tienen un contenido alto de grasas puede ayudar a mantener su peso bajo control y su corazón saludable”, dice la biblioteca médica.

Tendrás un exceso de azúcares

Un artículo publicado en la revista Círculo de Editores de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, explica que un pan de muerto individual grande contiene 74 gramos de hidratos de carbono, que se traducen en cerca de 15 cucharadas de azúcar.

Esto es mucho más que la cantidad que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya que esta explica que una persona sana puede comer como máximo 25 gramos de azúcar al día, es decir, 6 cucharadas de café.

El Gobierno de México explica que el exceso de azúcares es una de las principales causas de:

El pan de muerto contiene una gran cantidad de azúcares, grasas y carbohidratos, por lo que es recomendable acompañarlo solo con café o té sin azúcar. (Foto: Instagram / @mafortunata).

Obesidad

Diabetes tipo 2

Aumento en el riesgo de caries dental

Enfermedades crónicas del corazón

Además, el IMSS indica que consumir azúcar en exceso de forma frecuente puede causar daños en riñón, corazón y ojos, entre otros órganos, por lo que es recomendable ingerirla de manera moderada.

Puede provocar malestares a causa del gluten

Si eres una persona sensible al gluten, debes tener cuidado con el consumo del pan de muerto. Este elemento es una proteína que se encuentra presente en el centeno, la cebada y el trigo.

Este último es uno de los principales ingredientes con los que se hace la harina para el pan de muerto, por lo que si eres intolerante al gluten es recomendable consultar los ingredientes antes de consumir una pieza.

El pan de muerto es uno de los alimentos más característicos del Día de Muertos. (Foto: Shutterstock)

En caso de ingerirlo y ser sensible se podrían presentar síntomas como dolor persistente en la zona abdominal, diarreas frecuentes, erupciones en la piel, dolor de cabeza, fatiga y confusión, estreñimiento, náuseas y vómitos, de acuerdo con el Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas.